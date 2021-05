"El hincha se acostumbró a que el equipo lo represente en las victorias y en las derrotas"

Marcelo Gallardo expresó su orgullo por el trabajo de River en La Bombonera y la forma en la que representaron al club.

Marcelo Gallardo sabe escoger muy bien las palabras a la hora de expresar sus sentimientos. Y después de la eliminación por penales de la Copa de la Liga Profesional, no dudó en remarcar términos como el orgullo, la hidalguía y la representación del equipo que soportó el brote de Covid de 15 jugadores a pocas horas de jugar el Superclásico en el que cayó 4-2 desde los doce pasos, luego del 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

Fue después del encuentro que el Muñeco decidió enfrentar los micrófonos y analizó que “estoy orgulloso, no hay nada para lamentar ni reprochar. Lo que vivimos en las últimas horas no fue nada fácil. Tratamos de formar el mejor equipo posible y sobre todo en un partido de eliminación directa y en un clásico. Fue raro para nosotros el partido pero dimos pelea con los chicos. Cuando tuve que recurrir a ellos, jugaron con naturalidad. Se le plantaron a un equipo que lo sintió cuando lo empatamos”.

Y a la hora de poner en foco en la cuestión sentimental, dejó claro que “les dije a los jugadores antes de jugar que lo importante era que representemos una forma, más allá de lo que podía pasar en el partido. No íbamos a buscar excusas en todo lo que nos había pasado. Más allá de la situación, afrontamos el partido con mucha hidalguía. El hincha de River se acostumbró a que el equipo lo represente en las victorias y en las derrotas. Esto no fue una derrota, yo les valoro a los jugadores que estuvieron hoy, me hacen sentir representado y el hincha se siente igual”