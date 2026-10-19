El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal saudí, anunció el once titular de su equipo de cara al duelo ante el Al-Hazm, la noche del lunes, en el marco de la décima jornada de la Roshn Saudi League, en un partido que registra el regreso del serbio Sergej Savić al once titular, frente a la presencia del capitán Salem Al-Dawsari en el banquillo.

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Las elecciones de Inzaghi registraron el regreso de Savić al once titular, después de ausentarse del duelo ante el Al-Ittihad en la pasada jornada, para reforzar las opciones del Al-Hilal en el centro del campo junto a Mohamed Kanno y el portugués Rúben Neves, en medio del empeño del equipo por mantener sus resultados positivos y conservar su posición en la lucha por el liderato de la liga.

Salem Al-Dawsari en el banquillo

En cambio, Salem Al-Dawsari estuvo en el banquillo por primera vez desde su regreso de la lesión, en una señal de que está cerca de recuperar sus participaciones con el equipo. Se espera que el capitán del Al-Hilal tenga la oportunidad de aparecer durante el partido, según el desarrollo del encuentro y la decisión del cuerpo técnico, después de haber estado ausente de los terrenos de juego durante el pasado periodo a causa de la lesión.

El regreso de Salem tiene importancia para el Al-Hilal, teniendo en cuenta su papel ofensivo y su experiencia en los partidos decisivos, mientras que su presencia en el banquillo le da a Inzaghi una opción adicional a la que recurrir durante la segunda mitad, según las necesidades del equipo.

El once del Al-Hilal ante el Al-Hazm

El once del Al-Hilal para el duelo ante el Al-Hazm fue el siguiente:

Portería: Yassine Bounou.

Defensa: Mohamed Mahzari, Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti, Theo Hernández.

Centro del campo: Mohamed Kanno, Sergej Savić, Rúben Neves.

Ataque: Ollie Watkins, Crysencio Summerville, Gabriel Martinelli.

El Al-Hilal afronta el duelo con la ambición de lograr la victoria y cosechar los tres puntos, a la espera de si Inzaghi le dará a Salem Al-Dawsari la oportunidad de participar tras su regreso de la lesión, en un momento en el que el regreso de Savić representa un impulso para el centro del campo antes del duelo ante el Al-Hazm.