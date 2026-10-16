El hijo de Zidane se quita el manto de su padre: quiero escribir mi historia con mi nombre

Elyaz Zidane, el hijo menor de la leyenda del fútbol francés Zinedine Zidane, busca trazar su propio camino en los terrenos de juego, lejos de las constantes comparaciones con su padre, y ha dejado claro su deseo de construir una carrera personal, pese a la presión que supone llevar el nombre de uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte.

Elyaz afirmó, en una entrevista con el diario "Le Parisien", que prefiere utilizar su nombre de pila en la camiseta en lugar del apellido, y explicó: "En el Real Betis, mi nombre, 'Elyaz', estaba impreso en mi camiseta. Quise mantener esa tradición, sin ninguna intención de esconderme detrás de mi verdadero nombre".

Y añadió: "El fútbol siempre ha sido una parte inseparable de nuestra familia y, como crecí en este mundo desde pequeño, era natural que quisiera seguir los pasos de mi padre, pero quiero escribir mi propia historia".

El hijo de Zidane reconoció que ser hijo de una leyenda de la talla de su padre tiene aspectos positivos y otros más complicados, especialmente con las comparaciones constantes y un mayor escrutinio sobre su rendimiento: "Cuando eres joven, lo más importante es poder desarrollarte sin estar bajo vigilancia permanente, y eso ha sido un poco difícil".

Elyaz matizó, sin embargo, que se siente orgulloso de su padre, quien le ha dado muchos consejos y siempre ha procurado apoyarle, pese a los retos que imponen la fama y el apellido familiar.

Elyaz, de 20 años, afronta una nueva etapa en su carrera tras incorporarse al Estrella Roja de Belgrado, y expresó su satisfacción por jugar en un club histórico que cuenta con un gran respaldo de su afición, al tiempo que aseguró que considera su traspaso un paso acertado hacia el cumplimiento de sus ambiciones.

El jugador explicó que sus años de formación en España conformaron su bagaje futbolístico, pero que también quería adquirir la mentalidad francesa, e insistió en que no desea cargarse con presiones adicionales y prefiere centrarse en lo que ofrece dentro del campo.

Elyaz concluyó su intervención asegurando que su objetivo actual consiste en dar lo mejor de sí mismo en el Estrella Roja, seguir evolucionando y ayudar a su equipo a ganar, dejando el resto de los pasos de su futuro abiertos a lo que revelen los próximos días.