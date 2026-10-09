El escocés Scott McTominay, centrocampista del Nápoles, ha entrado en la órbita del Real Madrid, en medio del estancamiento de las negociaciones sobre la renovación de su contrato con el club italiano, lo que abre la puerta a su posible salida durante el próximo periodo, especialmente después de que el jugador se mostrara abierto a la idea de fichar por el conjunto blanco si recibe una llamada de su exentrenador José Mourinho.

El diario italiano "Il Mattino" señaló que las negociaciones entre la directiva del Nápoles y el entorno del jugador no han avanzado, apuntando a que la persistencia del desacuerdo podría acelerar su marcha, mientras que el Real Madrid ya se ha interesado por su situación, en medio del interés de otros clubes de la Premier League inglesa.

El contrato de McTominay, de 29 años, con el Nápoles se extiende hasta junio de 2028, pero su renovación no representa una prioridad urgente para el presidente del club, Aurelio de Laurentiis, en estos momentos, según los informes, al contrario de lo que desean los allegados del jugador, que quieren resolver cuanto antes su futuro contractual.

El posible interés del Real Madrid se basa en el notable nivel que ha mostrado el centrocampista escocés desde su traspaso del Manchester United al Nápoles en el verano de 2024 por 30,5 millones de euros, ya que marcó 14 goles y dio 4 asistencias en 44 partidos durante la pasada temporada, además de recibir el premio al mejor jugador de la Serie A de la temporada 2024-2025.

Mourinho representa un factor influyente en las posibilidades de la operación, después de haber dado a McTominay la oportunidad de debutar con el primer equipo del Manchester United en 2017, y de referirse a él siempre como "mi hijo".

Cuando se le preguntó al jugador sobre la posibilidad de incorporarse al Real Madrid si recibiera una llamada del técnico portugués, respondió: "Si eso ocurre, lo pensaré".