Antes de la final del Mundial 2026, Diego Maradona Jr. afirmó que comparar a su padre con Lionel Messi no tiene sentido.

Sobre los puntos fuertes de la actual selección argentina, destacó el espíritu de equipo que la llevó a su segunda final consecutiva.

Como recoge «Football Italia», afirmó: «Es un equipo magnífico y, cuando su capitán está concentrado, marca la diferencia».

Y añadió: «Llegaron a la final por su personalidad, dedicación y ganas de ganar. Messi ha sido clave, pero el mérito es de todo el equipo».

Sin embargo, al ser consultado sobre las comparaciones entre Diego Maradona y Lionel Messi que han marcado la cobertura del torneo, Maradona hijo rechazó de plano esa polémica.

Y sentenció: «Con todo respeto, quien haga esa comparación es un auténtico idiota».

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Además, hasta Messi admite que la comparación no es justa, pues Diego es el número uno. Y, en segundo lugar, el fútbol ha cambiado mucho. ¿Cómo comparar a un jugador que compitió cuando casi todo se permitía en la cancha —patadas, puñetazos y entradas violentas— con uno que juega en una era donde se pita penalti por un ligero contacto? Y, finalmente, no se puede comparar a extraterrestres con humanos».

Esta noche Messi puede ganar su segundo Mundial consecutivo, algo que ni Maradona logró tras 1986.

Sin embargo, para su hijo, este posible hito no alterará el lugar de ambos en la historia.

Maradona hijo cerró diciendo que, si Messi ganara el Mundial por segunda vez, «se convertiría en una figura más importante para el país, pero en el contexto de esta comparación, podría ganar el Mundial diez veces y eso no cambiaría nada».

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