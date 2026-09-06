Ronald Koeman hijo escribió su nombre en los registros del fútbol neerlandés, después de anotar dos goles de penalti durante el empate de su equipo, el Telstar, ante el Cambuur por 2-2, en un hecho excepcional para un jugador que disputó el partido como guardameta de su equipo.

Koeman, de 31 años, se convirtió en el primer portero en la historia de la Eredivisie en marcar dos goles en un solo partido, aprovechando su destreza a la hora de ejecutar los penaltis, para llevar al Telstar a remontar el resultado pese a las difíciles circunstancias.

El partido se había complicado aún más para los locales desde el minuto 22, después de que el Telstar sufriera un duro golpe con la expulsión de Thorisson por tarjeta roja directa, antes de que su sufrimiento se multiplicara cuando el Cambuur se adelantó por dos goles a cero hacia el minuto 60.

Pero el Telstar consiguió dos penaltis, y Koeman hijo no dudó en asumir la responsabilidad, colocando el balón en la red en ambas ocasiones y devolviendo a su equipo al partido después de haber estado cerca de irse con las manos vacías.

El segundo penalti llegó en el minuto 101, en medio de una enorme presión, pero el portero del Telstar mantuvo la calma y marcó con éxito, para completar una noche histórica en la Eredivisie.

No era la primera vez que Koeman ejercía el papel de salvador desde el punto de penalti, ya que en mayo de 2026 anotó un penalti decisivo que contribuyó a asegurar la permanencia del Telstar, antes de volver ahora a hacer historia de una manera aún más emocionante, después de que el guardameta se transformara en goleador y salvara a su equipo de la derrota con dos goles en un solo partido.