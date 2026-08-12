En un movimiento sorprendente que redibujará el mapa del fútbol europeo, la Federación Neerlandesa de Fútbol anunció el nombramiento del español Xavi Hernández como nuevo director técnico de la selección de los Países Bajos.

La leyenda del Barcelona, de 46 años, asumirá el cargo como sucesor de Ronald Koeman, tras alcanzar un acuerdo oficial con la Federación Neerlandesa de Fútbol que se extiende hasta la fase final de la Copa del Mundo de 2030.

Xavi declaró, en sus primeras palabras tras la firma: "Es un gran honor convertirme en entrenador de la selección neerlandesa".

Y añadió: "Como uno de los egresados de la academia del Barcelona, y profundamente influenciado por figuras como Johan Cruyff y Rinus Michels, siento una conexión especial con el fútbol neerlandés".

El exastro español y exdirector técnico del Barcelona prosiguió: "Se podría decir que, de alguna manera, soy un hijo del fútbol neerlandés".

El nombramiento de Xavi abre una nueva página en la historia de la selección de los Países Bajos, ya que la Federación Neerlandesa apuesta por su filosofía futbolística, cercana a la escuela del fútbol total, para devolver a la Oranje a los podios de campeonato.