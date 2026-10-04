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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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El hijo de Ancelotti resume la crisis del Real Madrid con palabras claras

D. Ancelotti
C. Ancelotti
Real Madrid
T. Kroos
L. Modric
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El sufrimiento del Madrid continúa

El italiano Davide Ancelotti, entrenador del Lille francés e hijo y ayudante de Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid, resumió la crisis del conjunto blanco, dando a entender que la salida de Luka Modric y la retirada de Toni Kroos lo han cambiado todo para el feudo del Santiago Bernabéu.

Kroos se retiró en el verano de 2024, tras el final de la Eurocopa, mientras que Luka Modric puso rumbo al Milan el verano siguiente.

El Real Madrid sufre mucho en las dos últimas temporadas, especialmente en el centro del campo, y no se ha proclamado campeón de ningún gran título. Parece que el sufrimiento continúa hasta ahora en el inicio de la presente temporada.

Davide Ancelotti declaró al diario "As": "¿El Real Madrid? No quiero que todo lo que digo se interprete como una crítica. Cuando jugaban Modric o Kroos, el balón siempre llegaba al jugador que iniciaba la jugada".

Y añadió, según recogió la cadena "Foot Mercato": "Para jugar con un estilo ofensivo directo, necesitas un jugador que sepa dar el pase. El juego ofensivo directo no significa únicamente tener ocho jugadores capaces de correr, sino que también significa tener un jugador capaz de lanzarlos".

Concluyó sus declaraciones asegurando que el Real Madrid, efectivamente, echa en falta a un jugador fundamental en el centro del campo.




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