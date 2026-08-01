Es muy posible que Ferran Torres ya haya disputado su último partido con el FC Barcelona. Entre otros, el experto en el mercado de fichajes Matteo Moretto informa de que el español está abierto al Paris Saint-Germain y de que el traspaso puede producirse rápidamente.

El interés del PSG en Ferran no es en absoluto nuevo. A mediados de julio, Sky Italia ya desveló que los franceses estaban encantados de hacer negocios con el FC Barcelona, donde su contrato se extiende hasta mediados de 2027.

Moretto informa de que las negociaciones entre Ferran y el Barcelona sobre un nuevo contrato están «completamente estancadas» y que él, también por ello, tiene interés en el PSG.

«Las condiciones contractuales entre Ferran y el club francés no suponen ningún problema», se señala. «Ambos clubes se pondrán en contacto directo en los próximos días para negociar la cifra definitiva del traspaso. La operación puede acelerarse pronto».

El Barcelona, pese a que al contrato de Ferran solo le queda un año, querrá aprovechar el nuevo estatus del delantero. Gracias a su certero disparo en la prórroga, llevó a España al título mundial a costa de Argentina (1-0).

Fabrizio Romano escribe que el PSG y Ferran «siguen en contacto directo» por un traspaso y que, en principio, el Barcelona no quiere vender. Solo si Ferran comunica oficialmente que quiere marcharse, el Barcelona se abrirá a negociar.

El PSG sí puede necesitar savia nueva en la delantera tras la marcha de Gonçalo Ramos (AC Milan) y Lee Kang-in (Atlético de Madrid). Además, la salida de Bradley Barcola es prácticamente segura, y hay interrogantes en torno al nombre de Ibrahim Mbaye.

Además de Torres, los parisinos también quieren reforzarse con la estrella del Ajax Mika Godts. El extremo izquierdo está abierto a dar el paso y ha alcanzado un acuerdo personal. Ahora PSG aún tiene que convencer al Ajax.