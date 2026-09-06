El héroe del Mundial de 2006 es despedido tras solo tres (!) partidos de la Serie A

Fabio Grosso ha sido destituido como entrenador de la Fiorentina, según ha anunciado el club este domingo por la noche. La Viola ha arrancado la nueva temporada de forma extremadamente decepcionante y eso le cuesta ahora el puesto al héroe del Mundial de 2006. Grosso había sido nombrado este verano en Florencia y al final solo fue el máximo responsable durante cuatro partidos, tres de ellos en la Serie A. Precisamente Paolo Vanoli, que dejó la Fiorentina antes del nombramiento de Grosso, es ahora el principal candidato para tomar el relevo.

El propietario de la Fiorentina, Giuseppe Commisso, que tomó el relevo tras el fallecimiento de su padre Rocco en enero de este año, prometió a los aficionados una mejora después de unos pobres años en la Serie A. El italoestadounidense respaldó sus palabras con enormes gastos en el mercado de fichajes este verano.

Por una suma total de 150 millones de euros fueron fichados Christ Oulaï (Trabzonspor), Arthur Atta (Udinese), Mateo Pellegrino (Parma), Beto (Everton), Viery (Grêmio), Giovanni Fabbian (Bolonia), Marco Brescianini (Atalanta) y Víctor Valdepeñas (Real Madrid).

Además, fueron cedidos, con o sin opción de compra, Franco Mastantuono (Real Madrid), Radu Dragusin (Tottenham Hotspur), Wilfried Gnonto (Leeds United), Álex Jiménez (AFC Bournemouth), Pedro Gonçalves (Sporting de Portugal) y Alieu Njie (Torino).

En contraste, solo se marcharon dos de los nombres más importantes, Moise Kean (Como) y Rolando Mandragora (Torino). Por eso, las expectativas previas eran altas y, con Grosso al mando, los resultados debían volver al Stadio Artemio Franchi.

En la primera jornada, la Fiorentina cayó directamente por 4-0 en casa de la AS Roma, en parte por un hat-trick de Donyell Malen. Aún más dolorosa fue la derrota por 0-3 en la segunda jornada en casa ante el modesto Frosinone. Después de que también se perdiera el siguiente partido, en casa, contra el Torino del destacado Kian Fitz-Jim (1-2), Commisso ha intervenido y ha despedido a Grosso.

"La ACF Fiorentina anuncia que Fabio Grosso ha sido destituido con efecto inmediato como entrenador del primer equipo", reza el llamativamente breve comunicado en la página web. El Grosso, de 48 años, que sí llevó a su equipo a la siguiente ronda de la Coppa Italia, vivió tiempos mucho mejores hace veinte años. Entonces marcó el penalti decisivo en la final del Mundial contra Francia.

El experto en el mercado de fichajes Matteo Moretto sabe que Vanoli es el principal candidato para suceder a Grosso. El italiano de 54 años firmó en noviembre de 2025 por un año más la opción de otro adicional con la Fiorentina, que en ese momento merodeaba la zona de descenso. Vanoli llevó al club hasta la decimoquinta plaza, pero decidió marcharse porque la directiva dudaba sobre la opción incluida en su contrato.