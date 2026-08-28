En el momento en que el Barcelona buscaba un delantero decisivo que compensara los números de Lewandowski y Ferran Torres, los entresijos del mercado de fichajes destaparon una decisión polémica en los pasillos del Camp Nou, cuyo protagonista fue el exdelantero del Valencia Carlos Espí, que terminó vistiendo la camiseta del eterno rival, el Real Madrid.

Pero ¿por qué el Barcelona descartó la idea de fichar a Espí pese a tenerlo sobre la mesa? Según reveló el periodista Siqui Rodríguez en el programa «Què T'hi Jugues», la respuesta se resume en una sola palabra: la apuesta económica.

El club catalán ya estudió el nombre de Carlos Espí durante el verano, y Deco lo consideró un buen jugador con margen de progresión, pero la directiva del club chocó con el valor de la cláusula de rescisión, de 25 millones de euros, una cifra que el Barcelona se negó a pagar por un jugador que no iba a ser titular en el once de Hansi Flick.

Rodríguez afirmó: «Carlos Espí fue ofrecido al Barcelona, que lo considera un buen jugador. Pero lo rechazaron, por motivos entre los que estaba no querer pagar 25 millones de euros por un jugador que no iba a ser titular».

El plan alternativo del Barcelona y una apuesta de 1,5 millones

Esta decisión llegó tras el fracaso del plan principal, que apuntaba a incorporar a Julián Álvarez y a otro delantero eficaz para compensar los 39 goles que Lewandowski y Torres marcaron juntos la temporada pasada, ya que el Atlético de Madrid cerró por completo la puerta a la salida del argentino.

Ante la escasez de delanteros puros en el mercado, Flick y Deco decidieron no arriesgar y apostar por soluciones internas provisionales, colocando a Raphinha en la posición de delantero puro, con la posibilidad de emplear a Gordon, Adeyemi y Dani Olmo en ese mismo rol al menos hasta enero.

En cuanto a la verdadera apuesta del Barcelona en la posición de ariete, se trató de otro nombre cuyo coste era 16 veces menor. Rodríguez lo explica: «La apuesta es Hamza Abdelkarim, que costó 1,5 millones de euros, es joven, y creen que puede ser una opción alternativa, un delantero decisivo. Una apuesta de 1,5 millones de euros es razonable; en cambio, una apuesta de 25 millones de euros es más arriesgada».

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El Real Madrid aprovecha la oportunidad de oro

El Real Madrid aprovechó con astucia esta indecisión catalana, ya que, tras la salida de Gonzalo a la Premier League y su acuciante necesidad de un delantero de recambio, el club blanco cerró el fichaje de Espí en una operación relámpago.

Y el delantero procedente del Levante no tardó en responder, pues tras participar como suplente en los dos primeros partidos, fue decisivo en el partido inaugural ante el Espanyol, cuando marcó el gol de la victoria en el minuto 90, tan solo 10 minutos después de saltar al campo, confirmando que el Barcelona quizá perdió una apuesta que podría haber ganado.