El jugador de 19 años entra en la convocatoria del Bayern en lugar de Michael Olise para el gran duelo de la Champions League contra el FC Arsenal.

Olise había visto la semana anterior, contra el Viking Stavanger, una innecesaria tarjeta roja por doble amarilla y le había hecho así un flaco favor al Bayern. En inferioridad numérica, el equipo noruego, que partía como no favorito, logró empatar 3-3 en los últimos minutos.

Binder, por su parte, brilló el pasado fin de semana como héroe del derbi. En el partido de la Regionalliga de los «pequeños bávaros» contra el 1860 Múnich, asistió a Anton Heinz en el 1-0 y marcó él mismo el 2-0.

Después encendió los ánimos al celebrar el gol de forma provocadora ante la grada de animación de los aficionados locales del 1860 en el Grünwalder Stadion. La gran promesa del Bayern corrió hacia los aficionados del 1860, se llevó ostensiblemente la mano a la oreja izquierda y luego se deslizó de rodillas hacia el banderín de córner.

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¿Tiene ya Tim Binder un contrato profesional con el FC Bayern?

Binder está considerado una de las grandes promesas de la cantera del campeón récord alemán. El joven llegó en 2019 procedente de las categorías inferiores del FC Augsburgo, rival en la Bundesliga. Puede jugar en ambos extremos del ataque y actualmente es internacional sub-19 con Alemania.

Hace unas semanas firmó un contrato profesional hasta 2030. El director deportivo del FC Bayern, Christoph Freund, dijo entonces: «Tim tiene muchísimo potencial, es rápido, fuerte en el regate y tiene un carácter excelente. Últimamente ha demostrado su talento, entre otras cosas, durante la pretemporada con el primer equipo. Tim es un ejemplo perfecto de las extraordinarias oportunidades de desarrollo que ofrece nuestro campus. Llegó a nuestro club siendo muy joven y ha progresado de forma constante en los equipos de las categorías inferiores. Nos alegra mucho seguir recorriendo este camino con él en el FC Bayern».

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