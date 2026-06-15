El héroe caboverdiano del Mundial, Vozinha (40), rompe a llorar: «Mi madre no pudo estar allí porque...»

Vozinha se ganó el corazón del fútbol el lunes. El portero de 40 años de Cabo Verde fue héroe en el 0-0 ante España, pero tras el partido afloraron las emociones: su madre no pudo estar allí.

Cabo Verde sorprendió al mantener a raya al campeón de Europa y Vozinha, con siete paradas, fue nombrado Jugador del Partido.

Tras el pitido final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el veterano guardameta no contuvo sus emociones: abrazó a sus compañeros y se mostró visiblemente emocionado ante los medios.

Para Cabo Verde, el encuentro ante España marcó su debut mundialista y, frente al campeón de Europa, consiguió un resultado histórico gracias, en buena medida, a la actuación de su portero.

«Este es un mensaje de agradecimiento a todo el mundo en Cabo Verde», declaró el portero tras el partido. «Estamos muy contentos. Este grupo ha trabajado muy duro para conseguirlo. Este es un día del que estar orgullosos».

Sin embargo, sus lágrimas no fueron solo por el éxito deportivo: su familia no pudo estar allí. «Crecí con mis abuelos, ya fallecidos, y mi madre tampoco pudo venir por problemas con el visado y los gastos», explicó.

Crecimiento sin precedentes en Instagram

Su popularidad en redes explotó: antes del partido tenía unos 50 000 seguidores en Instagram, pero tras su actuación heroica la cifra saltó a 3,5 millones, con picos de 100 000 nuevos seguidores cada diez minutos.

El domingo se medirá a Uruguay y el 26 de junio a Arabia Saudí.







