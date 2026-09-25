Parece que la relación entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé ya no es la misma dentro de la selección francesa, pese a la ausencia de cualquier enfrentamiento público entre las dos estrellas, en medio de un creciente rumor sobre desacuerdos que van más allá de simples declaraciones puntuales.

El sitio francés "Foot Mercato" informó, citando al programa "After Foot", que el encuentro entre Mbappé y Dembélé durante la concentración de la selección confirmó la existencia de un enfriamiento en la relación entre ambos, aunque el trato siga siendo normal delante de todos.

El asunto provocó el malestar del periodista francés Daniel Riolo, quien consideró que la historia quizás se ha agrandado más de la cuenta, señalando que los jugadores, tras años de conocerse y competir, podrían haber resuelto cualquier desacuerdo entre ellos de forma directa, aclarando la situación y pidiendo disculpas si fuera necesario.





Durante el programa, se planteó la posibilidad de que existan razones más profundas detrás de la tensión, en medio de la controversia relacionada con el Balón de Oro y con el entorno de los jugadores, además de la naturaleza de la estrecha relación que los unió en el pasado.

También se señaló que Dembélé quizás ya no acepta la imagen en la que Mbappé lo coloca como el "hermano menor", sobre todo con la diferencia de roles y de estatus entre ambos durante el último periodo.

Por su parte, el cuerpo técnico de la selección francesa se apresuró a restar importancia a los comentarios sobre la existencia de una crisis, basándose en las sonrisas y el trato normal que se apreció entre los jugadores durante la concentración.

Y pese a que persisten los interrogantes sobre su relación fuera del campo, los observadores coinciden en que cualquier tensión entre Mbappé y Dembélé no debe reflejarse en la selección francesa, especialmente porque la dupla sigue siendo una de las armas ofensivas más destacadas del equipo.







