El hermano de Enzo Fernández pone en peligro su sueño de fichar por el Real Madrid

La familia de Enzo Fernández ha complicado su situación en el Chelsea tras la polémica que su hermano provocó con la afición del Real Madrid en las semifinales del Mundial.

Su nombre sonaba fuerte para fichar por el Santiago Bernabéu y formar pareja con Jude Bellingham, sobre todo tras marcar el empate ante Inglaterra (2-1), aprovechando el repliegue ordenado por Thomas Tuchel.

Pero la euforia traspasó la cancha. Durante la celebración, Ciba Fernández, hermano deEnzo, publicó en Instagram una foto de su hermano festejando junto a Bellingham tendido en el suelo, con el mensaje sarcástico: «Adiós, Bellingham».

La publicación, vista por sus 26 000 seguidores, desató la indignación de la afición del Real Madrid, que respondió con dureza.

Un seguidor escribió: «¡Bellingham es mucho mejor que Enzo, y tú le dices adiós!», y otro comentó: «¡Eres realmente ridículo!», y un tercero, más mordaz: «Tu hermano se burla de Bellingham en sus historias mientras juega en el club al que Enzo aspira a fichar... No tienes la grandeza ni la clase necesarias para jugar en el Madrid».

La polémica llega en un momento delicado, pues Seba había publicado antes un emotivo mensaje en el que elogiaba a su hermano: «No encuentro palabras para describir lo orgulloso y feliz que estoy. Tu profesionalidad y tu actuación de hoy te dan derecho a decir que estás haciendo historia. Te quiero y rezo para que Dios te bendiga siempre».

Antes, el Real Madrid había emitido un comunicado para negar cualquier negociación: «Ante la información sobre un supuesto interés por Enzo Fernández, el club confirma que no ha realizado ningún esfuerzo, ni directo ni indirecto, para ficharlo, y que no tiene intención de seguir adelante con dicha operación. Valoramos a este gran jugador y a su club, el Chelsea, con el que mantenemos una excelente relación».