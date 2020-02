El hermano de Cavani desmiente a Cerezo y acusa al Atleti

Niega haber torpedeado el fichaje pidiendo una comisión disparata y afirma que "el Atlético tiene algo que explicar a su afición sobre el fichaje"

El culebrón Cavani- no terminó tras el cierre del mercado de fichajes.

Si en la previa del derbi, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, acusaba directamente al hermano y representante de Cavani como culpable de haber torpedeado el fichaje del delantero uruguayo diciendo que "no quiero señalar a nadie, pero me parece una vergüenza la situación de algunos jugadores con sus familiares y sus representantes. No estamos para que nos atraquen ni nos hagan ninguna cosa extraña", ahora ha sido el acusado quien respondió en una entrevista a la Cadena SER

El artículo sigue a continuación

¿"Quién es Enrique Cerezo? No le vi en ninguna negociación. El Atlético tiene algo que explicar a su afición sobre por qué no se ha hecho el fichaje"

Walter Guglielmone, hermano y representante de Cavani, añadió que Cavani estaba dispuesto a irse al Atlético cobrando bastante menos que en el . Señala que es cuestión de el Atlético no podía cubrir el coste de la operación y el PSG no ha rebajado sus pretensiones.

"¿Crees que si Cavani no ha jugado en el último mes con el PSG es para que yo haga caer una comisión y que Edi no cumpliera su sueño de jugar en el Atlético?"

Más dinero hubiera ido a

Para reforzar su versión de lo sucedido aseguró que si hubiera sido cuestión de dinero se hubiera ido a Inglaterra a jugar.

"Si fuera por dinero, Edi se hubiera marchado a Inglaterra al Manchester o al "