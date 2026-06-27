El hat-trick de Noruega no convence a Dembélé... y revela una sorpresa sobre su mejor nivel

Ousmane Dembélé lideró la goleada de Francia 4-1 sobre Noruega el viernes, con un «hat-trick» en su debut con los «Gallos».

Su actuación le dio a Francia los tres puntos y lo metió de lleno en la lucha por el Botín de Oro del Mundial 2026, con cuatro goles, los mismos que Kylian Mbappé y Erling Haaland y Vinicius Junior, justo detrás del líder, Lionel Messi (5 goles).

Desde el punto de vista estadístico y táctico, este partido se considera uno de los más completos en la carrera internacional de Dembélé, aunque el jugador se mostró más reservado al valorar su actuación.

Tras el encuentro, declaró en zona mixta: «Estoy muy contento, es un momento importante y muy especial para mí en este Mundial. Pero, como he dicho antes, y aunque el rendimiento de esta noche ha sido excelente, creo que he tenido más influencia y eficacia en nuestros dos partidos anteriores contra Senegal e Irlanda del Norte (partido amistoso previo al Mundial)».

El astro francés advirtió a sus compañeros de que deben mantener los pies en el suelo ante la dificultad de las próximas citas, y añadió con rotundidad: «Ahora tenemos que mantener la máxima concentración porque se avecinan los partidos más importantes; me siento muy bien en el campo y con el grupo, pero lo más importante siempre es el equipo y lo que nos espera en las próximas citas. No debemos confiarnos ni ser arrogantes: el próximo duelo contra Suecia será duro y en la eliminatoria todo puede pasar, así que mantendremos la concentración».