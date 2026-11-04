El griego Anastasios Douvikas, delantero del Como italiano, acaparó todas las miradas en la segunda jornada de la ronda de la Liga de Campeones, al marcar 3 goles (un "hat-trick"), liderando a su equipo hacia una victoria aplastante y situándose en lo más alto de la tabla de goleadores del torneo hasta el momento.

Douvikas anotó sus tres goles en la portería del Lens en los minutos 7, 32 y 57, durante el partido disputado la noche del miércoles, dentro de la cuarta jornada de la fase de liga del torneo continental.

El triplete de Douvikas contribuyó a una amplia victoria del Como sobre el Lens por 9-1 en el estadio Bollaert, el mayor triunfo en la historia de la Liga de Campeones.

Con este triplete, el delantero del Como elevó su cómputo total en la presente edición del torneo a 6 goles, colocándose en la cima de la clasificación de goleadores.

Erling Haaland, delantero del Manchester City, que afrontó el partido ante el Leipzig alemán con 4 goles en su haber, creyó haberse colocado al frente de la lista de goleadores tras marcar el gol de la victoria para su equipo este día (3-2).

Pero el triplete del delantero griego alteró las cuentas.

Haaland ocupa el segundo lugar en la lista de goleadores con 5 goles, tras disputarse 4 jornadas del torneo, empatado con Nicolò Tresoldi, jugador del Club Brujas, que también marcó un gol para su equipo ante el Eindhoven neerlandés este día.

Otras 7 estrellas empatan en el tercer puesto con 4 goles cada una, encabezadas por Harry Kane y Kylian Mbappé, primero y segundo clasificados en la carrera por el Balón de Oro de este año, además de Raphinha, la fulgurante estrella del Barcelona en la etapa actual.