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Loai Mohamed
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El Hadji Diouf: estos buscan perjudicar a la selección de Senegal

E. Diouf
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La leyenda de los Leones niega su conflicto con Vieira

El Hadji Diouf, leyenda de la selección de Senegal, zanjó la polémica sobre lo que se ha rumoreado durante las últimas horas acerca de la existencia de diferencias entre él y el nuevo entrenador de la selección de los "Leones de la Teranga", Patrick Vieira.

En las redes sociales se difundieron publicaciones que hablaban de una tensión en la relación entre Diouf y Vieira, coincidiendo con la presencia de la selección senegalesa en la capital mozambiqueña, Maputo, en preparación para su próximo partido, aunque el exdelantero negó rotundamente estas informaciones.

Diouf declaró, según recogió el sitio senegalés "Seneweb": "Actualmente estoy en Adís Abeba, y de camino a Maputo. Quienes dicen estas cosas no pretenden perjudicar a El Hadji Diouf ni a Patrick Vieira, sino que perjudican a Senegal".

Diouf: Vieira vino a trabajar con tranquilidad

Diouf apareció sonriente y tranquilo mientras hablaba, subrayando que Vieira asumió el cargo para trabajar en un ambiente estable con los jugadores de la selección, y que él no será motivo de obstáculo para la labor del nuevo entrenador.

El exastro del Liverpool aclaró: "Si hay algo que no me gusta de Patrick Vieira, ni siquiera hablaré de ello, y le dejaré trabajar. Han pasado por aquí muchos entrenadores, y no estábamos de acuerdo con ellos en algunas cosas, pero nadie nos escuchó hablar de ello".

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Y añadió: "Por eso, hoy no será el momento en que hagamos eso".

Al concluir sus declaraciones, Diouf dirigió un mensaje directo a Vieira, afirmando que el técnico francés es bienvenido, y le pidió que se centrara en su misión con la selección.

Diouf también llamó a los jugadores de la selección de Senegal a unificar el foco en torno al objetivo principal, diciendo que lo que se requiere es ganar el partido y seguir avanzando.

La selección senegalesa se prepara para inaugurar la era Vieira con un enfrentamiento ante Mozambique pasado mañana, viernes, en la primera jornada de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, y se enfrentará a Etiopía el próximo martes en la segunda jornada.

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