El guiño del Zenit a la Roma por Malcom (y su elegante respuesta)

Malcom es ya jugador del Zenit y los gestores de sus redes sociales han decidido que era un buen momento para buscar en Twitter las cosquillas de la que tiene una historia curiosa con el futbolista brasileño y, además, es uno de los clubes que se mueven con más soltura en las redes, sin temor a meterse en algún berenjenal de vez en cuando.

Así que el Zenit, en un repaso en vídeo de la trayectoria del jugador, no dudó en incluir los dos días en los que fue jugador de la Roma, justo antes de que llegase el y se lo arrebatase por 40 millones de euros.

Una chinita a un equipo que pasaba por allí, porque como es lógico lo de Malcom escoció en el equipo de la capital de . Al fin y al cabo le tenían cerrado y casi a punto de presentación cuando llegó el Barcelona con más dinero para romper un acuerdo cerrado. Se lo tomó bien la Roma y su gestor de redes sociales, uno de los referentes de este negocio, preparó su respuesta. Elegante, pero también evidente.

Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league 🙌 Good luck at @fczenit_en 💪 https://t.co/5lCyHAQ0zx