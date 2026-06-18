El guerrero se inclina ante Messi: marcará 9 goles en 3 partidos

Arturo Vidal, leyenda de Chile, elogió a Lionel Messi tras el debut de Argentina en el Mundial.

Messi brilló ante Argelia con un hat-trick y igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del Mundial.

Conocido como «el guerrero» por su estilo agresivo, Vidal compartió vestuario con Messi en el Barcelona.

Según el diario «AS», Vidal comentó el Argentina-Argelia en su canal de streaming.

Impresionado por la actuación de Messi, el chileno comentó en directo y sus palabras se viralizaron.

Vidal afirmó: «El monstruo espacial no falla. El único que juega en Argentina es Leo, nadie más, juega él solo».

Y añadió: «Messi es el único que se mueve pensando en la portería. Los ha superado a todos. Aún le quedan los partidos contra Jordania y Austria… Marcará nueve goles en tres partidos».