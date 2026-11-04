El Borussia Dortmund se ha situado a la altura del Real Betis en la clasificación de la Champions League. El equipo de Niko Kovac ganó por 2-1 el duelo ante el conjunto español. Konstantinos Karetsas (18 años) marcó el gol de la victoria en el Signal Iduna Park poco después del empate de Aitor Ruibal. Tanto el Dortmund como el Betis suman nueve puntos tras cuatro partidos y siguen bien situados.

El Dortmund, con Joey Veerman en el once inicial, fue superior en los primeros minutos y generó varias ocasiones de peligro. Serhou Guirassy recibió el balón dos veces en posiciones prometedoras, pero el goleador guineano no supo aprovecharlas.

Después, el Betis entró mejor en el partido y creó peligro sobre todo por la banda izquierda, donde Abde Ezzalzouli le complicó la vida a Waldemar Anton en varias ocasiones. Sin embargo, las buenas jugadas del marroquí dieron tan poco fruto como las del Dortmund.

El marcador se abrió poco después del descanso, a favor del Dortmund. Anton encontró a Julian Ryerson, que habilitó a Jobe Bellingham, pero el inglés se topó con Álvaro Valles desde cerca. El rechace cayó en los pies del exjugador del PSV Fábio Silva: 1-0.

Sin embargo, el Dortmund no logró conservar la ventaja. Anton cometió un error con un pase desastroso y sus compañeros no pudieron reaccionar a tiempo para interceptar el centro de Ezzalzouli. Ruibal remató en el segundo palo para poner el 1-1.

El Dortmund no se descompuso y volvió a adelantarse rápidamente. Valles, que hasta entonces había cuajado una buena actuación, no estuvo convincente ante el disparo de Karetsas, que remató de inmediato tras un control magnífico y eficaz: 2-1.