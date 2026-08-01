El gran talento bosnio Kerim Alajbegovic (18) completa un traspaso de 40 millones de euros

Kerim Alajbegovic es ya prácticamente con total seguridad jugador de la Juventus. El bosnio, que acaba de cumplir dieciocho años, fue visto el sábado cuando subía a un coche en el aeropuerto de Turín junto, entre otros, a Miralem Pjanic.

Alajbegovic, nacido en Colonia, pasó por las canteras del FC Köln y del Bayer Leverkusen, antes de que este último club lo vendiera el verano pasado al Red Bull Salzburg por apenas dos millones de euros.

En ese momento, Alajbegovic todavía no había disputado ningún partido con el primer equipo del Leverkusen, aunque parecía que eso iba a cambiar cuando este verano el club ejecutó la cláusula de recompra de ocho millones de euros.

Leverkusen no lo hizo sin motivo: Alajbegovic, pese a su juventud, firmó trece goles y cuatro asistencias con el Salzburg. Además, dejó su sello en el Mundial con un auténtico golazo ante Qatar.

Leverkusen sabía que tenía oro en las manos, pero durante mucho tiempo dudó sobre la venta del extremo izquierdo. Ahora, el Leverkusen ha decidido finalmente hacer caja con el atacante de dos piernas, que por tanto nunca llegó a disputar un partido con el primer equipo.

La Juventus paga una cantidad inicial de 33 millones de euros, una cifra que puede elevarse hasta los 40 millones mediante bonus. Además, los alemanes han pactado un porcentaje de futura venta en las negociaciones.

El sábado se vio cómo Alajbegovic subía a un coche, acompañado entre otros por su compatriota y exjugador de la Juve Pjanic, para cerrar su traspaso.

Alajbegovic se convierte en el segundo gran fichaje de la Juventus tras Jeff Ekhator. El delantero de diecinueve años llegó procedente del Genoa por unos dieciséis millones de euros. Además, Zeki Çelik fue incorporado a coste cero desde la AS Roma.