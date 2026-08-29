Ayoni Santos, objetivo del PSV, no figura este sábado en la convocatoria del Sparta de Róterdam para el partido contra el Excelsior. El mediapunta, que también puede actuar como extremo izquierdo, espera con muchas ganas un traspaso al vigente campeón de la liga, y eso se notaba, según el entrenador del Sparta, Rogier Meijer.

El periodista de fichajes Mounir Boualin desveló el viernes que el PSV había presentado una oferta de «varios millones» de euros por Santos, que tiene contrato en El Castillo hasta mediados de 2029.

El caboverdiano de 21 años parece haber jugado ya su último partido con el Sparta, aunque todavía no hay acuerdo entre las partes. El club de Róterdam quiere ingresar unos 5 a 5,5 millones por su producto de la cantera.

«Esto lleva ya unos días y creo que él no tiene la cabeza del todo en el Sparta. Así que es bueno que no esté», cuenta Meijer, que decidió por sí mismo dejar a Santos fuera de la convocatoria.

«Si ves lo que ocurre a su alrededor y observas los entrenamientos... Sí, entonces tienes que tomar una decisión». Meijer reconoce que a Santos le espera un gran paso. «Si sale adelante, será un paso fantástico para él».

«Lo ha hecho bien desde el principio y también se lo deseo de todo corazón. Tú (el reportero Sinclair Bischop, red.) dices que está en el mejor momento de su vida, pero yo espero que siga en el mejor momento de su vida durante algo más de tiempo».

«Lo está haciendo bien y tiene cualidades específicas que sin duda echaremos de menos si finalmente llega el momento. Pero bueno, al final nosotros también tenemos que seguir adelante», afirmó Meijer.

Meijer también se refirió a la decisión de ceder a Nökkvi Thórisson al Telstar, algo que tiene que ver con la llegada de Andrej Kostic (19), cedido por el AC Milan. «Entonces tienes tres delanteros, y creo que todos deben tener perspectiva».

«Milan (Zonneveld, red.) es un muy buen revulsivo, pero hoy será titular. Queríamos tomar una decisión al respecto», añadió Meijer. Thórisson ya jugó la temporada pasada como cedido en el Telstar, el club al que hizo daño en la segunda jornada con un gol y una asistencia (1-3).