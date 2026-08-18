El gran fichaje se completa: el Barcelona anuncia oficialmente la incorporación de Rodri

En una de las operaciones más destacadas del mercado de fichajes de verano, el FC Barcelona anunció oficialmente la incorporación de la estrella española del centro del campo Rodri, procedente del Manchester City, en un traspaso descrito como uno de los más importantes del club catalán en los últimos años.

El Barcelona señaló en un comunicado oficial este martes: "El club anuncia que ha alcanzado un acuerdo con el Manchester City para la incorporación del centrocampista español Rodri, con un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2030".

El anuncio oficial llegó días después de alcanzarse un acuerdo definitivo entre ambos clubes, después de que el Manchester City aceptara la oferta presentada por el Barcelona por un valor total cercano a los 76,5 millones de euros (alrededor de 60 millones de euros fijos, más variables alcanzables).

Rodri (30 años) firmó un contrato que se extiende hasta junio de 2030, y llegó a Barcelona el lunes para completar los trámites oficiales, incluidos el reconocimiento médico y la firma del contrato.

El jugador español expresó su gran felicidad por sumarse al equipo, afirmando a su llegada: "Jugar para el Barcelona es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz y con muchas ganas de trabajar con mis compañeros".

Rodri es uno de los centrocampistas más destacados del mundo en la actualidad; ganó el Balón de Oro en 2024 y fue el mejor jugador del Mundial 2026 tras liderar a la selección de España hacia la conquista del título por segunda vez en su historia. Además, con el Manchester City conquistó 12 títulos importantes durante siete temporadas, entre ellos la Liga de Campeones de Europa y cuatro títulos de la Premier League.

Se espera que Rodri contribuya a reforzar el centro del campo del Barcelona junto a estrellas como Pedri, Gavi y Dani Olmo, especialmente ante la baja de Frenkie de Jong, prevista durante varios meses por lesión. El club catalán confía en que el jugador español suponga una incorporación de calidad que le ayude a defender el título de LaLiga y a competir con fuerza por la Liga de Campeones de Europa.

Con esta operación, el Barcelona refuerza sus filas en el actual mercado de fichajes de verano, que también ha visto la incorporación de otros jugadores, para continuar construyendo un proyecto ambicioso bajo la dirección del cuerpo técnico actual.