El gran error de fichaje del Ajax está causando sensación en el Mundial y podría fichar de repente por el Borussia Dortmund

Benjamin Tahirovic ha llamado la atención del Borussia Dortmund, según Sky Sports Germany, fuente fiable. El bosnio ha impresionado en el Mundial.

Fue titular en los dos primeros partidos de Bosnia y Herzegovina: empate 1-1 con Canadá y derrota 4-1 ante el mismo rival.

En el último encuentro, Bosnia venció 3-1 a Catar y avanzó a la siguiente ronda con cuatro puntos; Tahirovic ingresó en el segundo tiempo.

En la siguiente ronda del torneo mundial, el país balcánico se enfrentará a Estados Unidos en la noche del miércoles al jueves.

Su actuación ha impresionado al Dortmund, que ya contactó con su agente. El club alemán negocia con el Brøndby un traspaso de diez millones de euros.

El centrocampista llegó al Brøndby el año pasado procedente del Ajax por tres millones de euros, tras haber costado ocho millones al club holandés cuando lo fichó del AS Roma en 2023.

Con 31 partidos internacionales, esta temporada ha jugado 31 encuentros con el club danés, marcando un gol y dando una asistencia. Con el Ajax disputó 39 partidos.