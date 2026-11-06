El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, afronta un examen importante antes de la esperada cumbre ante el Atlético de Madrid, en medio de la confirmada ausencia de Rodri en el duelo, algo que coloca al técnico alemán ante el dilema de elegir al jugador más adecuado para acompañar a Pedri en el centro del campo, entre tres nombres, cada uno con sus propios cálculos y cualidades.

El Barcelona visita al Atlético de Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en el marco de la duodécima jornada de LaLiga, en un enfrentamiento que requiere un gran equilibrio entre el control del balón y la capacidad de hacer frente a la fuerza física del conjunto local.

Según el diario español "As", Marc Bernal se perfila como el primer candidato para suplir a Rodri, teniendo en cuenta su participación como titular al inicio de la temporada, antes de que este último recuperara su puesta a punto física. Además, Flick ya contó con él en el duelo ante el Paris Saint-Germain hace dos semanas, cuando prefirió dar descanso al capitán de la selección de cara al Clásico.

Bernal guarda un recuerdo especial ante el Atlético de Madrid, después de ofrecer uno de sus mejores partidos con la camiseta del Barcelona la temporada pasada, durante la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el estadio Camp Nou, cuando marcó dos goles a balón parado, liderando al equipo en el intento de lograr una remontada histórica que no llegó a completarse.

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A pesar de ello, Flick no le dio la preferencia en el Clásico, decantándose por el neerlandés Frenkie de Jong, que empezaba a recuperar su nivel y su puesta a punto de forma gradual.

De Jong es un fuerte competidor por la plaza junto a Pedri, después de haber sido titular ante el Alavés y de contentarse con unos minutos ante el Aston Villa. Tras disputar su partido número 300 con la camiseta del Barcelona, aseguró sentirse en buen estado físico, subrayando que es centrocampista, pese a haber sido empleado en la posición de central durante el duelo ante el Alavés.

Según el informe, la estrella neerlandesa cuenta con la preferencia en los cálculos de Flick para ocupar la posición de pivote junto a Pedri en el esquema 4-2-3-1, gracias a su experiencia y a su capacidad para controlar el ritmo de juego.

El tercer candidato es Gavi, cuyas opciones parecen menores ante la disminución de sus participaciones en los últimos partidos, pero que posee características diferentes que podrían llevar a Flick a pensar en él, especialmente su capacidad para robar el balón, presionar y pelear en los duelos físicos.

Gavi ya ofreció una actuación destacada en el estadio Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada pasada, cuando formó una dupla exitosa con Pedri.

Ambos jugadores tienen un entendimiento claro, después de haber formado la dupla titular del centro del campo que contribuyó a sellar el título del Clásico ante el Real Madrid; además, la presencia de Gavi aporta al equipo una mayor fiereza en la presión, así como su capacidad para limitar el peligro de los centrocampistas del Atlético, con Barrios a la cabeza.

Al final, Flick se encuentra ante tres opciones diferentes: la vitalidad de Bernal, la experiencia de De Jong y la fiereza de Gavi. Su decisión será determinante para definir la forma del centro del campo del Barcelona en uno de los exámenes más difíciles de la temporada, sobre todo porque los enfrentamientos ante el Atlético de Madrid no se resuelven solo con la posesión, sino que también requieren fuerza, lucha y disciplina táctica.