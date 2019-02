El gran elogio de Griezmann a Frenkie De Jong: "Intentas presionarle y no lo consigues"

El rival más complicado, el mejor compañero y el mejor de todos los tiempos. Eso le han preguntado a Antoine Griezmann y él se ha mojado en un repaso a su carrera en el portal 'Oh my Goal' . El francés escogió al mejor compañero con el que ha jugado, decantándose por Diego Costa: "Por el apoyo que me da en el campo, me permite jugar con mayor libertad. Nos entendemos con una mirada, es un luchador y me contagia, me encanta". Palabras que habrán gustado al "animal" de Lagarto.

¿Un rival de calidad? Al francés también le tocó elegir rival y eligió a Frenkie De Jong, la última perla del Ajax que ha fichado el Barça. "Es muy bueno, intentas presionarle y nunca lo consigues", explicó Antoine del nuevo fichaje del FC Barcelona. En cuanto a los defensas, comentó que Pepe, ex del Madrid, es el mejor al que se ha enfrentado. "Diría que Pepe porque siempre te respira en la nuca. Es muy difícil de superar".

Y por supuesto, también tuvo que comentar qué juagador le parece el mejor de todos los tiempos. A Griezmann le entraron las dudas. "Depende de la época, pero diría que Messi o Cristiano. Nunca vi a Maradona o Pelé. Es una pregunta complicada, cada uno tiene su propio estilo". Luego sentenció que "también está Zidane. Él gano un Mundial y Messi y Cristiano no o han hecho", destacó sobre su compatriota.

En cuanto al jugador más habilidoso, Griezmann destacó a dos de sus compañeros de selección: Mbappé y Dembélé, jugadores del PSG y del Barcelona, respectivamente.