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Con dos victorias convincentes en dos partidos, Alemania acabó asegurándose el primer puesto de su grupo en la Nations League por delante de Países Bajos. Los ganadores y los (pequeños) perdedores de la segunda concentración de Klopp.

Jürgen Klopp no pudo disimular ni por un momento su sonrisa permanente el lunes por la noche. ¿Y para qué iba a hacerlo? En el Estadio Olímpico de Berlín, su equipo goleó precisamente por 5-0 a su eterno rival del país vecino .

Si la etapa del nuevo seleccionador sigue siendo tan exitosa, este partido podría pasar a la historia de la federación alemana como el momento en que despertó una nueva selección alemana capaz, por fin, de volver a ilusionar.

Ya había quedado «completamente prendado» de su amplísima convocatoria de 44 jugadores en su primera concentración como seleccionador, dijo el lunes en la ARD. Ahora habló de un «grupo muy especial» que había ganado de forma convincente los partidos contra Serbia y Países Bajos. Tiene en su equipo a «futbolistas maravillosos, personas extraordinarias»: «Los chicos todavía se sorprenden a sí mismos».

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«Todos», añadió Klopp, «se van a casa con una sonrisa». Pero quizá no sea así para todos los internacionales. Porque, aunque la segunda concentración dejó muchos ganadores claros, algunos jugadores también regresan a sus clubes como perdedores, aunque sea en menor medida.

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Perdedor: Felix Nmecha, por ahora sin motivos para celebrar

En los últimos días, el debate en torno al centrocampista del Borussia Dortmund se centró sobre todo en su polémico gesto de celebración, que volvió a hacer tras marcar dos goles en el partido de Bundesliga contra el SV Elversberg el fin de semana anterior al parón de selecciones.

El departamento de aficionados y apoyo del BVB , el conjunto aurinegro a través de Hans-Joachim Watzke y también la federación alemana le pidieron entonces, con mayor o menor contundencia, que se distanciara claramente de la campaña «The King’s Return», apoyada por Nmecha, y de la red evangélica «Ballers in God». A esta última se la acusa, entre otras cosas, de demonizar el aborto como «el plan de Satanás» y se la considera homófoba y contraria a las personas queer.

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Finalmente, Nmecha atendió esa petición y no solo publicó un comunicado propio en el que volvió a aclarar que con su gesto no pretendía ponerse en primer plano ni a sí mismo ni a ninguna organización. También habría prometido al Borussia Dortmund y a la federación alemana renunciar por completo a esa polémica celebración en el futuro y expresar su fe de otra manera.

Es pura especulación, y además bastante improbable, que todo esto influyera en la decisión de Jürgen Klopp de dejar al centrocampista en el banquillo contra Serbia y Países Bajos y concederle únicamente una breve aparición de nueve minutos. Lo cierto, sin embargo, es que durante el parón de selecciones Nmecha probablemente perdió no solo buena parte de su prestigio entre los aficionados alemanes, sino quizá también su puesto de titular en la selección.

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Para ser justos, esto tuvo menos que ver con él mismo —como ya se ha dicho, el viernes por la noche solo estuvo nueve minutos sobre el césped contra los serbios— que con la brillante actuación del trío de centrocampistas formado por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Florian Wirtz. Los tres convencieron en ambos partidos (más sobre ello abajo) y, por tanto, deberían estar por delante de Nmecha en la jerarquía de Klopp por ahora. Aparentemente, lo mismo ocurre con Tom Bischof, que había brillado en la concentración anterior y a quien el seleccionador concedió algo más de media hora contra Serbia y Países Bajos.

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Perdedor: Yann Aurel Bisseck queda relegado con Klopp

En la derrota por 0-1 contra Grecia a finales de septiembre, el central del Inter de Milán había sido uno de los pocos puntos positivos de una selección alemana que rindió a un nivel bajo . Por eso, y también porque faltaba por lesión un competidor de renombre como Waldemar Anton, del Borussia Dortmund, se le atribuían buenas opciones de ser titular contra Serbia y Países Bajos.

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Pero Klopp parece apostar, por ahora, por otros jugadores. Contra Serbia, Malick Thiaw fue titular en el centro junto a Jonathan Tah, que convenció en ambos encuentros (más sobre él abajo). Thiaw cumplió con creces, como ya había hecho en el primer partido contra los europeos del Este y en el 0-0 contra Grecia. El seleccionador valora especialmente del jugador del Newcastle United su capacidad para iniciar el juego en vertical y su estatura de 1,94 metros, que resultó ventajosa frente a unos serbios que jugaban en largo y se mostraban físicamente fuertes.

También parece ocupado el puesto de lateral derecho en la defensa de cuatro, donde Bisseck podría jugar en teoría. Ahí, Philipp Treu, del SC Freiburg, es la opción claramente preferida de Klopp. Además, en las últimas semanas el seleccionador no ha dejado de elogiar a Finn Jeltsch, del Stuttgart, que por fin debutó con Alemania contra Países Bajos y que, al igual que Bisseck, puede jugar tanto a la derecha como en el centro de la defensa de cuatro.

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Lennart Karl, perdedor tras un debut de ensueño con Alemania

Al igual que Felix Nmecha, Lennart Karl llamó la atención en las últimas semanas menos por sus grandes regates, sus golazos o, en general, sus propias actuaciones deportivas —aunque su estado de forma había mejorado claramente en los partidos anteriores al parón de selecciones— que por acontecimientos fuera del campo sobre los que apenas podía influir .

A principios de noviembre, el gran referente del Bayern Uli Hoeneß expresó, en una extensa conversación con la BR, su opinión de que Karl, de apenas 18 años, debería mostrarse algo más humilde en público . «Creo que he contribuido al 50 % de los goles que ha marcado en los últimos días, después de que alguien dijera algo sobre su vida privada. También tenemos la obligación de orientar un poco a los jugadores jóvenes», señaló Hoeneß.

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Con la selección, Karl al menos disputó unos minutos contra Países Bajos, después de permanecer todo el partido en el banquillo frente a Serbia. Klopp subrayó que esto no se debió en absoluto a una falta de ganas de jugar del joven, sino simplemente a que había elegido a otros futbolistas .

Karl es «un chico joven maravilloso. Todos somos un poco diferentes en algún que otro aspecto. Ha entrenado muy, muy bien, está plenamente integrado en el equipo y hoy no ha jugado porque en su posición ha jugado alguien que también sabe bastante de fútbol», explicó el seleccionador. El jugador del FC Bayern Múnich, por supuesto, sigue teniendo un papel decisivo en sus planes.

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Sin embargo, Brajan Gruda, el principal competidor de Karl en el extremo derecho, jugó tan bien en su debut contra Serbia que Klopp también lo alineó ante Países Bajos, donde volvió a convencer: en el 5-0 contra la Oranje fue de nuevo el jugador más destacado, con dos asistencias y un gol, lo que no parece que vaya a facilitarle las cosas a Karl en un futuro próximo. El puesto en el centro, además, parece reservado para Florian Wirtz.

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Ganadores: los nuevos extremos de Jürgen Klopp no solo entusiasman en ataque

Así, mientras Karl, pese a su clara mejoría en el Bayern, «solo» pudo disputar ocho minutos contra Países Bajos, la selección alemana podría haber encontrado una nueva pareja de extremos.

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Y es que, para perjuicio personal de Karl, Brajan Gruda ofreció un espectáculo impresionante tanto contra Serbia como frente a Países Bajos. El atacante del RB Leipzig, por fin libre de lesiones cuando lo llamó la selección absoluta, tuvo un estreno de ensueño.

Tras su golazo y su impecable actuación contra Serbia , Klopp incluso se compadeció de su rival directo . Lo mismo podría decirse de Jurrien Timber e Ian Maatsen tras su actuación contra Países Bajos, con un gol y dos asistencias magníficas (un pase elevado con el exterior a Wirtz y una falta milimétrica a Schlotterbeck): no lograron frenar a Gruda en absoluto.

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Los últimos partidos de la fase de grupos de la Nations League podrían haber sido el comienzo de una gran carrera con Alemania si Gruda consigue, por fin, mantenerse libre de lesiones. En la banda derecha, eso parece seguro, el jugador del Leipzig debería partir como titular en los cuartos de final del próximo marzo.

Derry Scherhant ya era considerado uno de los grandes ganadores de la nueva era de Klopp tras sus actuaciones contra Serbia y Grecia a principios de octubre. Reforzó aún más esa condición con su actuación, por momentos deslumbrante, frente a Países Bajos en el que fue su estadio: el Estadio Olímpico de Berlín.

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El futbolista de 24 años contribuyó a la goleada con un golazo para abrir el marcador y con el pase previo a un disparo al poste en la jugada que fijó el resultado definitivo. Sus numerosas conducciones a toda velocidad provocaron una y otra vez murmullos de expectación en el estadio. Haberles demostrado lo que valía a quienes en su día lo criticaban y le auguraban, como mucho, una carrera en la «Regionalliga» fue una «satisfacción», dijo Scherhant después.

Es cierto, no obstante, que Scherhant todavía mostró problemas para combinar directamente con los laterales izquierdos situados a su espalda, Nathaniel Brown y Maximilian Mittelstädt (algo que frustró visiblemente a Brown en más de una ocasión contra Países Bajos). Pero es una cuestión que se puede trabajar.

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No hay duda: Scherhant también desempeñará un papel importante con Klopp en los cuartos de final de la Nations League si sigue rindiendo en el SC Freiburg y se mantiene libre de lesiones.

Competidores destacados de la nueva pareja de extremos, como Said El Mala, que al igual que Karl solo dispuso de cuatro minutos para mostrarse y también es uno de los pequeños perdedores, Karim Adeyemi, del Barcelona, o Kevin Schade, del Brentford, tendrán que esperar su turno. También porque a Klopp no solo le entusiasmaron las cualidades ofensivas de Scherhant y Gruda.

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«Los dos saben jugar al fútbol, ¡madre mía!», dijo Klopp antes de añadir, de forma significativa: «Pero lo que han trabajado y lo que han tenido que trabajar hoy ha sido brutal. Y eso es lo que, al final, define a un equipo. Otros también saben jugar al fútbol. Pero, al final, lo que importa es la pasión y el esfuerzo que pones en ello».

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Ganadores: Joshua Kimmich y Aleks Pavlovic; Klopp aprendió de un error decisivo de Nagelsmann

«Pasión y esfuerzo» también son buenas palabras para describir el trabajo sobre el césped de Aleksandar Pavlovic y Joshua Kimmich, si dejamos a un lado sus extraordinarias cualidades futbolísticas.

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La compenetrada pareja del Bayern convenció tanto contra Serbia como frente a Países Bajos, y parece descartado que Klopp repita uno de los mayores errores de Julian Nagelsmann y vuelva a separar a los jugadores del Bayern en el centro.

Con los años, Pavlovic y Kimmich han desarrollado una gran sintonía en el conjunto muniqués y su juego conjunto se ha vuelto incluso algo más imprevisible, porque Pavlovic ya asume con más frecuencia la conducción del balón, como contra Países Bajos, y puede generar grandes ocasiones que acaban en gol con pases incisivos hacia los delanteros, como contra Serbia . El pase a Kai Havertz antes del 2-0 de Wirtz fue de primer nivel.

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Tras el partido, Klopp también elogió en la ARD que Kimmich y Pavlovic analizaran por sí mismos el planteamiento de los neerlandeses y «encontraran buenos ajustes» . Precisamente equilibrio y capacidad de adaptación le habían faltado al centro del campo alemán en el Mundial, cuando Nagelsmann desplazó a Kimmich a la derecha y emparejó a Pavlovic con Felix Nmecha.

Una decisión que terminó teniendo consecuencias muy negativas para ambos . Más allá de la cómoda victoria inicial contra Curazao y, en el caso de Nmecha, del segundo partido de la fase de grupos contra Costa de Marfil, ambos disputaron unos Mundiales pésimos para el nivel que poseen.

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Las actuaciones contra Serbia y la Oranje deberían haber zanjado cualquier debate sobre la posibilidad de prescindir de Kimmich, una idea que Klopp ya había tachado de tontería . Nmecha y Tom Bischof son alternativas de calidad; Angelo Stiller, Anton Stach y Mika Baur quizá también tengan otra oportunidad de mostrarse algún día. Pero, tras estos días de mediados de noviembre, el eje del centro del campo de Klopp parece definido por ahora.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Ganador: Philipp Treu, la baza de Klopp para el gran problema del equipo, vuelve a responder

Eso también se debe a que Klopp, a diferencia de sus desafortunados predecesores, por fin ha resuelto el mayor problema de todos. En el lateral derecho, Philipp Treu se ha vuelto imprescindible en muy poco tiempo . Ya cuando Klopp sorprendió con la convocatoria del jugador del Freiburg en su primera lista, el técnico de 59 años se extrañó de las reacciones de sorpresa.

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«En Alemania hablamos de que no tenemos laterales derechos. Philipp Treu debe de preguntarse: “¿Eh? ¿De qué están hablando?”», reflexionó Klopp entonces. Treu le dio la razón y, en sus ya cinco partidos como internacional, también ha convencido de ello al aficionado alemán medio.

Treu es, y volvió a demostrarlo contra Serbia y Países Bajos, un jugador sumamente fiable tanto en defensa como en ataque, que aporta algo que Klopp exige a todos sus futbolistas: voluntad y entrega incondicionales. En el mejor de los casos, Treu incomoda al rival desde el momento en que recibe el balón y entra con decisión en los duelos. En ataque, la conexión con Gruda ya funcionó muy bien por momentos. A veces Treu pasó por fuera y dio más amplitud al juego; otras, se cerró hacia el centro cuando Gruda ocupaba la banda.

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Probablemente ni el propio Klopp calificaría a Treu de jugador de clase mundial, pero sus indudables virtudes ya lo convierten en la mejor solución, y la más contrastada, para el lado derecho. A largo plazo podría resultar todo un acierto.

«En determinados momentos tuvimos que encontrarnos con personas que nos permitieran dar el siguiente paso. Y si yo pudiera ser esa persona para Philipp, me alegraría mucho», dijo Klopp ya en septiembre. Quizá dio entonces en el clavo.

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Ganador: Jonathan Tah es imprescindible para Klopp, a diferencia de lo que ocurre en el Bayern

A diferencia de lo que sucede en la derecha, Klopp tiene incluso una especie de problema de abundancia en el centro de la defensa, cuyo gran perjudicado actualmente es, como ya se ha mencionado, Yann-Aurel Bisseck. Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw... Y, además, el joven Jeltsch, un jugador polivalente que, gracias a su velocidad, también puede actuar en un costado.

Al menos a juzgar por los recientes partidos contra Serbia y Alemania, Tah puede sentirse ganador. Mientras Schlotterbeck se quedó sorprendentemente en el banquillo contra Serbia y Thiaw jugó en su lugar (según Klopp, por su fortaleza en el juego aéreo), Tah disputó los 90 minutos de ambos encuentros.

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Aunque cometió la falta previa al 1-3 contra Serbia, el central, que últimamente ha atravesado una etapa algo difícil en el Bayern, sigue pareciendo imprescindible para Klopp. El jugador de 30 años no ha tenido últimamente un puesto indiscutible en el club más laureado de Alemania, porque las buenas actuaciones de Min-jae Kim le han presionado, mientras el propio Tah ha mostrado inseguridad y cierta pesadez en repetidas ocasiones y, en los decisivos duelos individuales del sistema de Kompany, a menudo solo ha podido salir del paso cometiendo una falta.

El resultado: Tah pasó los 90 minutos en el banquillo en los grandes partidos de Bundesliga contra el RB Leipzig y el BVB. En la Champions League solo pudo disputar 45 minutos contra el Arsenal porque Kim tuvo que salir por unas molestias.

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Con Klopp, en cambio, sigue manteniendo su condición de titular pese a no estar ahora en su mejor momento. Si recupera su mejor nivel, él y Schlotterbeck deberían formar la pareja titular, como con Nagelsmann. Al menos, tiene asegurada la confianza del seleccionador. En los cuatro encuentros para los que fue convocado, Tah jugó los 90 minutos.

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Selección alemana: clasificación final del grupo 2 (Liga A)