El Al-Hilal recibió un duro golpe tras caer por dos goles a cero ante el Neom, la noche de este lunes, en el partido que enfrentó a ambos equipos dentro de la sexta jornada de la Liga Profesional Roshn.

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El Al-Hilal no logró mantener su liderato con una ventaja cómoda, tras estancarse en los 15 puntos, mientras que el Neom elevó su cuenta a 12 puntos, igualando con el Al-Qadisiyah y el Al-Nassr en el segundo puesto de la tabla de clasificación de la competición.

Según la red internacional "Opta", esta fue la derrota número 50 en la historia del Al-Hilal en la Liga Profesional Saudí, además de ser la primera derrota del equipo en su propio campo desde que cayó ante el Al-Nassr por 3-1 en abril de 2025.

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La derrota ante el Neom trae de nuevo a la memoria la última derrota del Al-Hilal en su estadio ante el Al-Nassr, que se produjo hace más de un año, después de que el Zaeem lograra desde entonces mantener su historial sin derrotas ante su afición en las competiciones de la Liga Profesional.

La derrota supuso además un nuevo golpe a las aspiraciones del Al-Hilal de prolongar sus récords en la Liga Profesional, pues el equipo buscaba mantener una larga racha de partidos sin derrota, antes de que el Neom pusiera fin a esa trayectoria y lograra una victoria histórica sobre el Zaeem.