Compartir Sigue a GOAL en Google

Marino Pušić, entrenador del Al-Ahli saudí, vivió otra noche de decepción después de que su equipo cayera por 2-3 ante el Al-Shamal catarí este lunes por la noche, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Su equipo llegó a ir ganando por dos goles a cero, pero encajó tres tantos y se marchó con una derrota que aviva aún más el enfado de la afición.

Anuncios

El técnico no ocultó su enfado por el resultado y en la rueda de prensa posterior al encuentro afirmó: «Estoy muy enfadado y no encuentro las palabras adecuadas para describir lo que ha pasado en este partido. Siento una gran decepción, sobre todo porque hemos dejado escapar los puntos».

Pušić añadió: «Somos el Al-Ahli y el partido estaba sencillamente en nuestras manos. Podríamos haberlo sentenciado y sumar los tres puntos si no los hubiéramos dejado escapar».

El entrenador se refirió también a los cambios que se vio obligado a realizar durante el choque: «Tuvimos que hacer sustituciones, e incluso con el 2-2 podríamos haberlo terminado con ese resultado, pero vuelvo a decirlo: estoy muy enfadado por haber perdido una victoria que teníamos en nuestras manos».

Lee también: vídeo del vuelco en presencia de Mahrez, el Al-Shamal fulmina al Al-Ahli con un guion de locura

Anuncios Anuncios

La derrota llega en un momento en el que Pušić no puede permitirse más tropiezos, después de que las críticas de la afición contra él se hayan intensificado en las últimas semanas, hasta llegar a peticiones explícitas de su destitución en las redes sociales, a raíz del bajón del equipo y de la irregularidad de sus resultados.

Related Topics

La dura derrota por 1-6 ante el Al-Shabab en la Liga saudí, el 30 de octubre, fue el detonante del estallido de la afición, que pidió la marcha del entrenador durante el propio partido. Las críticas se reavivaron días después tras el empate sin goles con el Al-Sadd catarí en la Liga de Campeones Élite de la AFC.

¿El comodín o la estrella de Marruecos? La crisis del París descoloca los planes de Luis Enrique

Anuncios

Esos resultados tampoco fueron hechos aislados, sino parte de una serie de tropiezos en el campeonato local: el Al-Ahli perdió ante el Al-Kholood (1-3), el Al-Qadsiah (2-3) y el Al-Hilal (3-0), en un momento en el que el equipo no ha logrado dar estabilidad a sus resultados lejos de su estadio. En la rueda de prensa previa al duelo con el Al-Shamal, Pušić había asegurado que su equipo estaba preparado pese a lo apretado del calendario, e insistió en su deseo de aprovechar la contundente victoria del partido anterior (3-1) ante el Al-Nassr en el campeonato doméstico y prolongar la buena racha. También advirtió de la capacidad del Al-Shamal para competir con los mejores equipos del torneo, aunque todo indica que él mismo no tuvo muy en cuenta esa advertencia.

La derrota ante el Al-Shamal devuelve al técnico al centro de las críticas, después de que el Al-Ahli no fuera capaz de mantener su ventaja de dos goles y perdiera un duelo que tenía casi sentenciado. Su afición tiene así un nuevo motivo para dudar de su capacidad para dirigir al equipo en la próxima etapa.

Anuncios

Tras esta derrota, la primera en la competición continental esta temporada, el Al-Ahli saudí se queda con 8 puntos y ocupa la sexta posición en la clasificación del grupo de la zona oeste de Asia. Por su parte, el Al-Shamal catarí logró su segunda victoria en la Liga de Campeones Élite de la AFC y también suma 8 puntos, con los que es séptimo.

El Al-Shamal tendrá otra cita ante un rival saudí en la sexta jornada, cuando visite al Al-Qadsiah el lunes 7 de diciembre, mientras que el Al-Ahli jugará en casa ante el Shabab Al-Ahli emiratí al día siguiente.

Anuncios

Lee también: «Más del 90%», una exestrella del Real Madrid critica la decisión de Flick ante el Villarreal