En una confesión impactante que revela los entresijos de la guerra de fichajes en el mercado de verano, el presidente del Fenerbahçe hizo estallar una sorpresa de gran calibre en torno al fichaje del delantero inglés Ollie Watkins, al confirmar que el club turco estuvo muy cerca de arrebatar al jugador antes de que el Al-Hilal interviniera y resolviera el asunto a su favor en los últimos instantes.

El presidente del club turco reveló, en unas llamativas declaraciones a los medios recogidas por el periódico saudí "Al-Yaum", que el Fenerbahçe entabló unas negociaciones maratonianas con Watkins que se prolongaron durante un mes entero.

Y afirmó: "Negociamos con Watkins durante un mes y enviamos a nuestros representantes a Inglaterra, pero el Aston Villa no quiso venderlo en un principio, y el propio jugador rechazó la idea de venir a Turquía, y al final del mercado se marchó a la liga saudí".

¿Por qué eligió al Al-Hilal?

El presidente del Fenerbahçe explicó que el rechazo de Watkins no fue tanto por motivos económicos como por un proyecto deportivo, ya que el delantero internacional inglés prefirió unirse al ambicioso proyecto del Al-Hilal bajo la dirección del italiano Simone Inzaghi, antes que marcharse a la liga turca, con lo que el Fenerbahçe perdió su apuesta en los últimos metros del mercado.

Esta revelación viene a explicar el gran brillo que Ollie Watkins está mostrando con la camiseta del Al-Hilal esta temporada, ya que se unió al líder procedente del Aston Villa inglés en un fichaje récord el pasado verano, para convertirse rápidamente en uno de los pilares fundamentales e imprescindibles del once de Inzaghi en todas las competiciones locales y continentales.



