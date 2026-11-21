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Salem Al Dawsari, capitán del Al Hilal saudí, no podrá disputar con su equipo el partido contra el Neftchi uzbeko en la Liga de Campeones de la AFC Élite, tras el golpe que sufrió el pasado fin de semana.

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El Al Hilal visitará al Neftchi pasado mañana, lunes, en el Estadio Istiqlol de la ciudad uzbeka de Fergana, en la quinta jornada de la fase de liga de la zona Oeste de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Según informó el diario saudí «Arriyadiyah», el italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al Hilal, decidió dejar a Salem Al Dawsari fuera de la convocatoria que viajará a Uzbekistán esta tarde, sábado, para disputar el partido asiático.

El periódico explicó que el motivo es que «el Tornado» no está en plenas condiciones para jugar el encuentro, sobre todo después del agotador viaje de regreso desde Bangkok, la capital tailandesa, tras asistir a la gala de los premios a los mejores de Asia 2026.

Nada más regresar, Salem Al Dawsari participó hoy sábado en el entrenamiento colectivo del Al Hilal, en el centro deportivo de Al Majdiya, en Riad, la capital saudí, pero Inzaghi decidió que descansara del viaje a Bangkok.

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La gala de entrega de los premios a los mejores de Asia se celebró anteayer, jueves, en el Aksra Theatre King Power de Bangkok, la capital tailandesa, que ya había acogido la ceremonia en 2017, y en ella se repartieron galardones en 19 categorías diferentes.

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Entre los premios entregados durante la gala figuraba el de Mejor Jugador de Asia, por el que competían Salem Al Dawsari, Firas Al Buraikan, delantero del Al Ahli, y el iraní Alireza Beiranvand, portero del Tractor.

La sorpresa llegó con la derrota de los dos saudíes, ya que el galardón fue para Alireza Beiranvand, que se convirtió en el primer iraní en ganarlo en 22 años y en el primer portero de la historia en conseguirlo.

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Salem Al Dawsari no logró ganar el premio por tercera vez en su carrera, después de haberlo conquistado en 2022 y 2025, con lo que se habría convertido en el primer jugador de la historia en lograr esa hazaña.

Al Dawsari ya había sido el primer jugador saudí en ganar ese galardón dos veces y el cuarto en conseguirlo en total, después del catarí Akram Afif, en 2019 y 2023; el japonés Hidetoshi Nakata, en 1997 y 1998, y el uzbeko Server Djeparov, en 2008 y 2011.

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Salem Al Dawsari arrastra problemas físicos desde el inicio de la presente temporada, a raíz de la operación quirúrgica a la que se sometió tras disputar con la selección de Arabia Saudí el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Por esa lesión, el capitán del Al Hilal solo ha disputado 3 partidos desde el comienzo de la temporada: 2 como suplente y apenas uno como titular, en el que logró marcar su único gol.

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Sin embargo, la maldición volvió a perseguir a «el Tornado» después de recuperarse, ya que sufrió una nueva lesión de rodilla antes del último parón internacional, lo que le impidió unirse a la concentración de la selección de Arabia Saudí en Doha, la capital catarí.

Cabe recordar que Salem Al Dawsari afronta su última temporada en el Al Hilal, ya que su contrato con el club finaliza el próximo mes de junio, en medio de una gran incertidumbre sobre su posible renovación.