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La lesión de Michael Olise no parece grave, pero podría obligar al entrenador Vincent Kompany a rediseñar la delantera del Bayern de Múnich antes del duelo contra el Lille, sobre todo porque las bajas en ataque se siguen acumulando.

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El francés tuvo que abandonar por lesión el partido entre el Bayern de Múnich y el Colonia, disputado el pasado viernes en la Bundesliga, y después salió del Allianz Arena ayudándose de dos muletas.

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El Bayern de Múnich informó de que las pruebas médicas revelaron que Olise sufre una contusión en la parte delantera del pie y que se someterá a tratamiento durante los próximos días.

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Aunque el diagnóstico no apunta a una lesión grave, todo indica que no llegará a tiempo para el duelo ante el Lille francés del próximo miércoles en la Liga de Campeones, según el diario alemán «Bild».

El jugador apareció ayer sábado con las muletas y con una bota médica protectora, que ayuda a aliviar la presión sobre el pie lesionado y a protegerlo de los golpes, además de inmovilizar la zona afectada y limitar los movimientos que pueden causar dolor.

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Olise recibe tratamiento a diario en la ciudad deportiva del club bávaro. Tras el partido contra el Colonia, el entrenador Vincent Kompany expresó su esperanza de que el estado del jugador mejorara para el lunes, aunque señaló que el uso de las muletas era una medida de precaución.

Por su parte, el presidente del club, Herbert Hainer, dio por probable que el extremo francés no esté listo para el choque ante el Lille, con la posibilidad de que regrese contra el Hamburgo el sábado 28 de noviembre.

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Esta lesión plantea a Kompany un complicado reto en ataque, sobre todo porque el Bayern ya sufre bajas importantes, entre ellas la del inglés Harry Kane, que sufrió una rotura de los ligamentos de la articulación del tobillo durante el partido contra el Colonia, fue operado con éxito y se espera que esté de baja unos 3 meses.

Además, Serge Gnabry e Ismael Saibari estarán ausentes hasta final de año, mientras que el colombiano Luis Díaz está cerca de volver y podría estar disponible ante el Lille.

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En cuanto a Jamal Musiala, volvió a jugar contra el Colonia tras una larga ausencia por lesión, pero todavía necesita recuperar su plena forma.

En estas circunstancias, Kompany se verá obligado a reorganizar sus piezas en ataque, y se baraja una alineación poco convencional ante el Lille, con Nathaniel Brown en el extremo izquierdo, Tim Binder en el extremo derecho y Tom Bischof como mediapunta, mientras que Lennart Karl adelantaría su posición para ocupar el puesto de delantero centro.

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Este planteamiento responde a las limitadas opciones disponibles en este momento, después de que Kompany ya se viera obligado a hacer cambios durante el partido contra el Colonia, en el que Bischof entró en lugar de Kane y Binder sustituyó a Olise, en un encuentro de la Bundesliga que terminó con empate 1-1.

El Bayern de Múnich visitará al Lille el miércoles 25 de noviembre, en la quinta jornada de la Liga de Campeones, antes de enfrentarse al Hamburgo en la Bundesliga el sábado.