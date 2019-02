El golazo de Juanfer Quintero ante Central se ganó el reconocimiento de FIFA

El pasado domingo, Juan Fernando Quintero demostró su enorme categoría al convertir de tiro libre ante Racing desde 36 metros, dejando el balón en el ángulo de Arias, lo que motivó a que muchas hinchas de River se "burlaran" de Riquelme, que había dicho que nunca podría volver a meter la pelota donde lo hizo en la final de la Copa Libertadores.

Pero la magia del nuevo 10 del Millonario no se agotó y fue este miércoles que sorprendió a Ledesma, arquero de Rosario Central, al sacar su zurdazo desde un rincón de la cancha hacia el primer palo. Tanto gustó el golazo que hasta la FIFA, a través de su cuenta oficial, reconoció el excelente presente de Juanfer.

"Cuando convertís tu segundo golazo en una semana... Reverencia @juanferquinte10", escribió el organismo. Merecido reconocimiento para dos goles que ya empiezan a pelear un lugar en la consideración para el Premio Puskas.

When you've scored your second wonder goal in the space of a week 🙌



Take a bow, @juanferquinte10 👏👏👏#FridayFeeling pic.twitter.com/QiQpg7dBya