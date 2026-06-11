El Gobierno estadounidense desata una enorme indignación: los aficionados de un equipo participante en el Mundial ya no son bienvenidos

Costa de Marfil disputará el Mundial 2026 sin aficionados de su país. A última hora, los marfileños no obtuvieron las visas para Estados Unidos, por lo que debieron cancelar los viajes programados para la fase final.

Julien Kouadio Adonis, presidente de una asociación de aficionados marfileños, ha confirmado la noticia y criticado la política de visados estadounidense, que, a su juicio, excluye a muchos seguidores fieles de Les Éléphants.

Kouadio acusa al Gobierno de Donald Trump de excluir a seguidores de ciertos países, incluido el suyo: «Los aficionados han cancelado el viaje porque el Gobierno estadounidense no quiere ver en su territorio a aficionados de determinados países, entre ellos Costa de Marfil. Estados Unidos ha sido muy claro al respecto».

La decepción entre la afición es enorme, pues los seguidores habían completado todos los trámites sin éxito.

«Esta situación nos duele, porque nos impide cumplir con nuestra misión: apoyar a nuestra selección», concluye el líder de los aficionados.

El interés por el Mundial en Costa de Marfil era bajo: se esperaba que viajaran unos quinientos aficionados, cifra hoy inalcanzable por los visados.

El problema no es aislado: desde hace semanas se reportan trabas similares para hinchas de otros países africanos y de Oriente Medio que disputarán el Mundial de 2026.

Costa de Marfil comparte grupo con Ecuador, Alemania y Curazao. El encuentro contra Alemania será en Toronto (Canadá), donde los requisitos de entrada son más flexibles, por lo que podría haber más seguidores marfileños.