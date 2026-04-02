El Gobierno español decide endurecer su postura ante los incidentes de gritos racistas contra el islam

En lo que debía ser un partido amistoso festivo, el estadio del Espanyol, en Cataluña, se convirtió en escenario de unos hechos que causaron una gran conmoción en España, lo que obligó al Gobierno a intervenir con rapidez.

El partido amistoso entre las selecciones de España y Egipto, disputado el martes en el estadio «RCDE» (estadio del Espanyol) de Barcelona, en el marco de los preparativos de ambos equipos para el Mundial de 2026, fue escenario de incidentes racistas.

El partido terminó en empate a cero (0-0), pero se vio empañado por incidentes lamentables, ya que un grupo de aficionados coreó consignas hostiles hacia los musulmanes y silbó durante la interpretación del himno nacional egipcio.

El Gobierno español decidió dar un paso más y remitir a la Fiscalía General los cánticos contra el islam y los extranjeros que se produjeron durante el partido amistoso, considerándolos un posible delito de odio.

Beatriz Carrillo, directora general de Igualdad, No Discriminación y Lucha contra el Racismo del Gobierno español, envió una carta oficial al fiscal coordinador de delitos de odio y discriminación, Miguel Ángel Aguilar.

En su escrito, Carrillo solicitó que se abriera una investigación inmediata sobre los hechos ocurridos el pasado martes en el estadio del RCDE de Cornellà de L'Ubrígat (Barcelona).

Leer más:

El Gobierno español tras el racismo contra el islam: nos enfrentamos a una minoría retrógrada... y la selección no es una excepción.

Vinícius y Hakimi apoyan con fuerza a Yamal en la defensa del islam frente a los cánticos racistas

El discurso señaló que los cánticos entonados por un grupo de aficionados, además de los abucheos durante la interpretación del himno nacional egipcio, podrían constituir un delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal español.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó enérgicamente el incidente, afirmando que «es inaceptable y no debe repetirse».

Sánchez escribió en sus redes sociales: «No se puede permitir que una minoría retrógrada empañe la imagen de España como país plural y tolerante; la selección nacional y su afición son parte esencial de esa imagen. Todo mi apoyo a los deportistas que se han visto afectados por este incidente».

Por su parte, el consejero de Presidencia y Justicia, Félix Bolaniós, afirmó que «quien guarde silencio hoy se convierte en cómplice», y subrayó la determinación del Gobierno de seguir trabajando para construir una sociedad en la que se respete a todo el mundo.

La policía de «Mossos d'Esquadra» (policía de Cataluña) lleva a cabo una investigación paralela sobre el incidente, mientras que el suceso ha suscitado una gran indignación entre la comunidad musulmana y las estrellas del fútbol.