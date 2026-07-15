El Go Ahead Eagles, consternado por la cobertura mediática tras el fallecimiento de Rob Dieperink

El director del Go Ahead Eagles, Jan Willem van Dop, rechaza una historia impactante que circula por Internet tras el fallecimiento del árbitro de la KNVB Rob Dieperink.

El lunes se conoció su muerte, a los 38 años, días después de arbitrar un amistoso entre el Go Ahead y el Apollon Limassol.

En Internet se insinuó que unos supuestos cánticos negativos habrían desempeñado un papel importante en el fallecimiento de Dieperink. A raíz de esa insinuación, varios periodistas de renombre publicaron posteriormente artículos al respecto.

Declaración

«Durante el partido no percibimos comentarios ofensivos. Si algún espectador gritó algo inapropiado, lo condenamos; ese comportamiento no encaja con nuestro club».

Tras el partido habló personalmente con Dieperink y, tras su repentino fallecimiento, investigó a sus propios aficionados.

Para aclarar los hechos, Van Dop se comunicó con el responsable de arbitraje, Raymond van Meenen, quien consultó a los asistentes. «En la evaluación posterior al partido con el equipo arbitral no se mencionó nada sobre posibles comentarios ofensivos», señalaron.

Circulan muchas especulaciones sobre la causa de la muerte de Dieperink, pero ninguna fuente oficial las ha confirmado. La policía, la familia, la KNVB y su empleador, el municipio de Berkelland, siguen sin revelar la causa del fallecimiento ni las circunstancias.