El Go Ahead Eagles se impuso con claridad al PEC Zwolle (5-0) el domingo en el siempre tenso derbi del IJssel. El equipo local sentó las bases de su contundente victoria en los primeros quince minutos. El partido en De Adelaarshorst comenzó con más de una hora y media de retraso debido a problemas en el sector visitante, donde algunos aficionados del PEC llevaban prendas que les cubrían el rostro.

El Go Ahead se lanzó al ataque desde el primer momento, y Stefán Sigurdarson marcó de cabeza a bocajarro en el minuto tres. Fue el comienzo de un cuarto de hora dramático para el PEC, ya que, poco después, Søren Tengstedt envió el balón al ángulo inferior derecho tras un rápido contraataque y una bonita jugada individual.

Alfons Sampsted dio la asistencia del 2-0 y también fue el asistente del 3-0 del Go Ahead en menos de un cuarto de hora. A continuación, Victor Edvardsen encontró la esquina inferior izquierda y De Adelaarshorst estalló tras el tercer gol del campeón de la Copa de 2025.

El PEC tuvo de repente una gran ocasión, tras un error en la defensa del Go Ahead. Sin embargo, Koen Kostons envió el balón fuera desde cerca, para incredulidad del entrenador Henry van der Vegt. El delantero también fue frustrado una vez más por el portero Jari De Busser. Younes Namli también estuvo muy activo en el PEC, que nunca se recuperó de ese dramático comienzo.

La situación empeoró aún más para el PEC tras el descanso, cuando Aske Adelgaard, autor de la asistencia del 1-0, lo intentó desde lejos y vio cómo su disparo se colaba por la escuadra. Con ello, la resistencia del PEC quedó definitivamente quebrada y los aficionados del Go Ahead pudieron adelantarse a la amplia victoria en el derbi de Overijssel.

El Go Ahead siguió buscando el ataque y fue Mathis Suray quien, a la hora de juego, anotó su undécimo gol de la temporada con un disparo al ángulo inferior izquierdo. Los aficionados del PEC no presenciaron la derrota, ya que la grada visitante fue desalojada por la policía antes del inicio del partido en Deventer.

El equipo de Melvin Boel supera al PEC gracias a su goleada de cinco goles y se sitúa ahora en undécima posición en la Vriendenloterij Eredivisie. Los visitantes de Zwolle tendrán que lamerse las heridas en la decimotercera posición, a falta de cinco jornadas para el final.