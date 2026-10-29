AC Milan e Inter presentaron el jueves sus planes para construir un nuevo estadio compartido. Las obras del Generali Stadium, como se llamará el nuevo recinto, comenzarán en 2028 y deberán estar terminadas en 2031. El plan es iniciar ese mismo año la demolición del 90 % del emblemático Stadio Giuseppe Meazza (San Siro).

El nuevo estadio tendrá capacidad para 71.500 espectadores y se construirá justo al lado del Meazza. Según The New York Times , la aseguradora Generali pagará nada menos que 650 millones de euros para dar nombre al nuevo recinto durante los próximos veinte años.

El Generali Stadium contará con una estructura en forma de X y una cubierta fluida de doble curvatura. El Milan lo define como «una inversión pionera para reforzar la competitividad deportiva, impulsar el crecimiento futuro y contribuir a dar forma a la próxima era del fútbol italiano».

El Generali Stadium ha sido diseñado, entre otros, por Lord Norman Foster, uno de los arquitectos contemporáneos más influyentes del mundo, que anteriormente participó en el diseño del nuevo Wembley Stadium de Londres, la nueva cúpula del Reichstag de Berlín y la Hearst Tower de Nueva York. Foster colaboró en este proyecto con David Manica, uno de los principales diseñadores de estadios deportivos a escala mundial.

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«La colaboración entre la excelencia arquitectónica y la experiencia en estadios crea un lugar arraigado en la identidad de Milán que, al mismo tiempo, mira decididamente hacia el futuro», escribe el Milan. «Aunque la arquitectura es nueva, la ambición está clara: conservar el ambiente, la emoción y el sentimiento de pertenencia que hacen de San Siro uno de los estadios de fútbol más emblemáticos».

«Con unas 71.500 localidades, el Generali Stadium se ha diseñado, ante todo, con un principio en mente: acercar a los aficionados a la acción y maximizar la intensidad de la experiencia del partido. Dos anillos forman una grada continua de 360 grados, lo que ofrece una visibilidad excepcional y una intensa conexión entre los aficionados y el campo».

«En ambos extremos se alzarán las emblemáticas Curvas como estructuras únicas y empinadas, orientadas hacia el terreno de juego, con gradas cuya inclinación alcanzará los 37 grados para potenciar tanto el ambiente como el impacto visual. El diseño acústico del estadio busca captar y amplificar la energía del público, de modo que los aficionados sigan ocupando un lugar central en el espectáculo».

«Esto contribuye a crear uno de los ambientes más vibrantes del fútbol mundial. La mejora de la accesibilidad, los modernos servicios de hospitalidad y una amplia variedad de localidades, desde experiencias prémium de primer nivel hasta localidades populares, garantizan que el estadio acoja a todas las generaciones de aficionados y ofrezca nuevas formas de vivir el partido».

El nuevo estadio forma parte de un gran proyecto de renovación del barrio de San Siro. Alrededor del Generali Stadium se crearán nuevos espacios públicos, zonas verdes y lugares de ocio y compras. El primer partido debería disputarse en la temporada 2031/32. Justo a tiempo para la Eurocopa 2032 de Turquía e Italia.

El 90 % del Meazza será demolido. Se derribará, entre otras partes, el tercer anillo completo, incluidas las emblemáticas torres cilíndricas que rodean las rampas en espiral. También se desmontará la gigantesca cubierta de acero.

Sin embargo, se conservará una gran estructura en forma de L en la esquina sureste. Esta parte se integrará en el distrito comercial y deportivo de los alrededores. Allí se construirá, entre otras cosas, un museo.