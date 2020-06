El Getafe quiere fichar a Óscar Rodríguez como joya de su próximo proyecto

Autor de 9 goles y 2 asistencias en 30 partidos de esta temporada y consumado lanzador de faltas, Óscar es propiedad del Real Madrid

Su nombre es Óscar Rodríguez. Pertenece al y milita, en calidad de cedido, en el CD Leganés. Es uno de los mejores jugadores nacionales del campeonato y sin duda, uno de los nombres propios de lo que va de Liga. Sus números hablan por sí solos: lleva 9 tantos y nada más y nada menos que 4 de ellos de falta directa. El de Talavera apenas tiene 21 años y es un auténtico diamante en bruto. Precisamente por eso, hay varios clubes ingleses, italianos y alemanes que ya han preguntado por el futbolista. Sin embargo, el más interesado en el fichaje de Óscar es el Getafe CF.

Ángel Torres quiere fichar a Óscar para su próximo proyecto

El está realmente interesado en conseguir el fichaje de Óscar para la próxima temporada. Saben que el , siga o no en Primera División, no tiene opciones de poder prolongar su cesión, por lo que desean entrar en escena con fuerza, para convencer al jugador. Ángel Torres, presidente de la entidad "azulona", desea conseguir el fichaje de Óscar, tal y como ha podido saber Goal. El presidente considera que será uno de los mejores jugadores de y un potencial juagdor internacional absoluto, motivo por el que quiere atarlo cuanto antes, porque sabe de la feroz competencia de otros clubes que, económicamente, son más potentes que el Getafe.

Torres desea conseguir el "sí" del jugador y negociar las condiciones del fichaje con el Real Madrid. El Getafe, que no podría pagar la cláusula de Óscar Rodríguez con el conjunto madridista, no descarta varias fórmulas para vestir a Óscar de "azulón": contempla una simple cesión, también podría plantear una cesión por dos años o hasta incluso no vería mal una cesión con opción de compra, abierta a una recompra por parte del conjunto merengue.

Óscar Rodríguez, uno de los mejores jugadores de la Liga

La temporada de Óscar está siendo sensacional. No sólo se ha convertido en la gran estrella del CD Leganés, sino que en convirtió uno de los mejores goles del año. Ese golazo era el noveno en la cuenta particular de Óscar en lo que llevamos de temporada. Eso confirma su capacidad como excelente lanzador de faltas, con su cuarto tanto de golpe franco. Una cifra que le hace codearse nada más y nada menos que con Messi, que suma también cuatro goles de falta directa en la presente Liga.

El jugador, propiedad del Real Madrid

Cabe recordar que, el pasado mes de julio, Óscar renovó con el club blanco hasta el 30 de junio de 2023. El talaverano fue el capitán del Real Madrid en su equipo 'Juvenil División de Honor', donde logró Liga, Copa de Campeones y . Asimismo, en el anotó seis goles, y debutó con el primer equipo del Real Madrid en la Copa del Rey, en noviembre de 2017. El club blanco es consciente de la valía de Óscar Rodríguez y no quiere desprenderse de un juagdor que considera tiene un futuro prometedor. Zidane sigue las evoluciones del jugador y el club podría contemplar una salida, pero jamás una venta sin cláusula de recompra. Nadie en el Real Madrid duda de que Óscar es una auténtica joya.