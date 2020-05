El Getafe compra el 100% de Cucurella, al que siguen Inter, Roma y Nápoles

Al Barça le queda el 40% de una venta futura del jugador, que ya pertenece 100% al equipo azulón

Es uno de los jugaores más cotizados de y se lo están rifando. Marc Cucurella, que tras una temporada brillante en la SD está cuajando una temporada bestial en el Getafe CF, es el objeto de deseo de varios clubes potentes de Europa. Precisamente por eso, el equipo que preside Ángel Torres,consciente de que Cucurella firmó un contrato de cesión con opción de compra por cuatro temporadas, pagará 6 millones de euros al FC , para hacerse con el 100% de los derechos del futbolista. Y esta vez, no habrá recompra.

Es decir, que ahora mismo,según fuentes cercanas al club confirman a Goal, el Barça conserva el 40% de una futura venta que haga el con el jugador. La cuestión de fondo es ¿repescará el Barça a Marc Cucurella? Todo parece apuntar que definitivamente, "Cucu" será jugador azulón a todos los efectos y no volverá al Camp Nou, aunque existe todavía una posibilidad que se maneja en Can Barça y que pasa por vender a Junior Firpo, ex jugador del Real . Ahí, en ese escenario, el Barça sí podría plantearse volver a negociar con el Getafe el regreso de Cucurella. Eso sí, el Barça todavía sueña con Cucurella, debería darse prisa.

Entre otras cosas, porque cel interés por el defensa-interior de Alella no para de crecer. Le siguen varios "grandes" de Europa y aunque su cláusula es de 20 millones de euros, no sólo hay clubes españoles interesados en el jugador, sino también clubes ingleses, alemanes e italianos que siguen las evoluciones del jugador. En las últimas fechas, los italianos parecen los más interesados en fichar a Cucurella. Nápoles, y AS tienen a "Cucu" apuntado en su agenda y pujarán por él este verano. Ángel Torres lo sabe y ha movido ficha. Es una apuesta segura.