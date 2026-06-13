«El ganador del Balón de Oro se retirará del fútbol tras el Mundial»

Luka Modric está en las últimas semanas de su carrera, según Nicolo Schira. El periodista italiano afirma que el centrocampista anunciará su retirada tras el Mundial.

Modric, que sigue en activo con Croacia en el Mundial, debutará el miércoles a las 22:00 h (hora de los Países Bajos) ante Inglaterra.

Después se medirá a Panamá y Ghana. Es su quinto Mundial (2006, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Con 198 partidos con Croacia, la temporada pasada jugó en el AC Milan, donde marcó dos goles y dio tres asistencias en 34 encuentros de la Serie A.

Su mejor época la vivió en el Real Madrid (2012-2025), donde ganó cuatro Ligas y seis Champions.

En 2018, con cuarenta años, ganó el Balón de Oro tras conquistar la Champions con el Madrid y llevar a Croacia a la final del Mundial, donde cayeron 4-2 ante Francia.