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El capitán de Inglaterra, Harry Kane, ha despejado cualquier duda sobre su futuro al firmar una renovación de tres años con el Bayern de Múnich, hasta el 30 de junio de 2029. Tras conquistar el prestigioso Balón de Oro la semana pasada, el delantero de 33 años ha llegado a un acuerdo para firmar el contrato mejor remunerado de la historia del club alemán.

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Un contrato récord premia al prolífico goleador

Según informa The Athletic, fuentes anónimas conocedoras de la situación confirmaron que la renovación es el contrato más lucrativo de la historia del Bayern y convierte a Kane en el futbolista mejor pagado de Europa en salario base, aunque otros jugadores ganan más gracias a las primas. Cuando se acercaba a los últimos seis meses de su anterior contrato, el exjugador del Tottenham Hotspur había marcado 156 goles en 161 partidos oficiales desde su llegada en el verano de 2023. En ese periodo ha ganado dos títulos de Bundesliga, la Copa de Alemania y dos Supercopas de Alemania.

El capitán de Inglaterra celebra su continuidad en el Bayern

Además de ser el máximo goleador de la Bundesliga cada temporada y de recibir el premio al Futbolista del Año en Alemania en 2026, el delantero se convirtió en el primer inglés desde 2001 en ganar el Balón de Oro tras conquistar dos Botas de Oro europeas en 2023-24 y 2025-26.

En declaraciones a la web oficial del club tras ampliar su contrato, Kane afirmó: «Me siento como en casa en el Bayern: me encanta el club, la afición y la ciudad de Múnich. Tenemos un equipo fantástico y un entrenador fantástico en Vincent Kompany. Me enorgullece mucho formar parte de este club. Toda mi familia está muy feliz aquí, quería quedarme, tengo ganas de afrontar el futuro y quiero ganar muchos más títulos con este gran club».

El presidente del club celebra el acuerdo histórico

Después de llevar también a Inglaterra al tercer puesto en el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá el pasado verano, el veterano delantero sigue siendo una pieza central en los planes del Bayern.

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El presidente del Bayern, Herbert Hainer, elogió al director ejecutivo Jan-Christian Dreesen y a la dirección deportiva por cerrar la renovación y declaró a la web del club: «Lo que comenzó como un gran fichaje se ha convertido, con el tiempo, en una parte especial de la historia del Bayern. Harry Kane está cumpliendo todas las promesas que puede ofrecer el fútbol y se ha ganado un lugar en el corazón de los aficionados como una de las grandes figuras del deporte de nuestro tiempo. Mi reconocimiento a Jan-Christian Dreesen y a nuestra dirección deportiva. Es un momento especial para el Bayern».

Próximos partidos M05 Bundesliga 09:30 FCB

La Champions League sigue siendo el objetivo

Con su futuro inmediato resuelto, Kane se centrará ahora en añadir el esquivo trofeo de la Champions League a su creciente palmarés a las órdenes de Kompany. Además, la directiva del Allianz Arena no considera que este nuevo contrato de tres años vaya a ser el último del veterano delantero en Alemania. Los responsables del club quieren conservar a su goleador de referencia durante muchos años más.