El Galatasaray sucumbe ante el Sporting de Portugal pese a un inicio de ensueño

El Galatasaray ha comenzado su temporada de la Liga de Campeones con una derrota. Cim Bom perdió en Lisboa por 3-1 ante el Sporting de Portugal, donde Geny Catamo y Luis Suárez remontaron el marcador antes de que Rodrigo Zalazar sentenciara el partido con un magnífico lanzamiento de falta.

El Galatasaray tuvo un inicio excelente en el Estádio José Alvalade, donde se adelantó cuando aún no se habían cumplido cinco minutos. Tras un saque de banda largo del Galatasaray, el desafortunado Gonçalo Inácio introdujo el balón en su propia portería: 0-1.

El Galatasaray no supo mantener la ventaja y encajó el empate poco antes de la media hora. Un centro de Maxi Araújo fue mal despejado por la defensa turca, tras lo cual Catamo apretó el gatillo.

El Galatasaray debió volver a ponerse por delante poco después por medio de Leroy Sané, que se fabricó el espacio necesario dentro del área al contenerse por un momento. Después, el alemán pudo colocar el balón en la escuadra lejana libre, pero disparó fuera.

Unos diez minutos después del descanso, el Sporting recibió un penalti aparentemente leve. Ismail Jakobs tocó por detrás a Suárez y vio cómo el colombiano transformaba sin fallo la pena máxima posterior: 2-1.

Unos cinco minutos más tarde, el Sporting asestó un mazazo al Galatasaray. Zalazar, debutante en la Liga de Campeones, que este verano completó su traspaso desde el SC Braga por 30 millones de euros, envió una falta a la red de forma fantástica.

Después, el Galatasaray ya no fue capaz de hacer nada para recortar la desventaja y deberá intentar sumar su primer punto o puntos el 13 de octubre contra el FC Barcelona. Ese día, el Sporting jugará en Francia contra el RC Lens.