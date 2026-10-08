El Galatasaray recupera su arma letal antes del duelo ante el Barcelona

El Galatasaray comenzó su preparación para recibir al Barcelona el próximo martes en Estambul, en el marco de la Liga de Campeones de Europa.

El diario Sport señaló que el Galatasaray recibió una buena noticia: el regreso de su estrella Victor Osimhen al trabajo parcial con el grupo, tras varias semanas de ausencia por una lesión en los músculos aductores.

El regreso de Osimhen representa un paso adelante y abre la puerta a la posibilidad de que juegue ante el Barcelona.

El partido ante el Kasimpasa, la noche del viernes, será la última oportunidad del Galatasaray para comprobar el estado de sus jugadores antes del duelo frente al Barcelona.

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Osimhen participó en parte de los entrenamientos y luego continuó trabajando de forma individual. El Galatasaray maneja su proceso de recuperación con cautela y aún debe decidir si su estrella dispondrá de minutos ante el Kasimpasa o si se le reservará directamente para el partido contra el Barcelona.

También hay avances positivos en el caso de Wilfried Singo, quien a su vez sigue trabajando de forma individual antes de su regreso completo a los entrenamientos grupales.

El Galatasaray jugará la noche del viernes, mientras que el Barcelona disputará su partido de LaLiga ante el Getafe el sábado. De este modo, el conjunto turco contará con un día adicional de descanso antes del encuentro de la Liga de Campeones de Europa.

El equipo turco no atraviesa actualmente su mejor momento, ya que ocupa el segundo puesto de la liga turca con 13 puntos tras 6 jornadas.

En la Liga de Campeones de Europa, el Galatasaray no logró ganar en su partido inaugural, después de caer por 1-3 ante el Sporting de Lisboa.