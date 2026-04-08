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Jonathan van Haaster

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El Galatasaray gana con esfuerzo fuera de casa y da un paso clave en la lucha por el título

Goztepe vs Galatasaray
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El Galatasaray venció 1-3 al Göztepe como visitante, con goles de Baris Alper Yilmaz, Mario Lemina y un autogol. El líder aumenta a cuatro puntos su ventaja sobre el Fenerbahçe y el Trabzonspor a seis jornadas del final.

Detalles:

Ya en el minuto cinco, Baris rompió el empate en el estadio Gürsel Aksel. El internacional turco remató de cabeza con precisión un tiro libre milimétrico de Leroy Sané: 0-1.

Poco después, el Cim Bom puso el 0-2 tras un centro desde la derecha que Allan Godoi desvió a su propia portería.

Tras el descanso, Juan Santos recortó distancias para el Göztepe, pero no hubo remontada. Mario Lemina sentenció de cabeza tras un córner de Gabriel Sara: 1-3.

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