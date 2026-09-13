El Galatasaray evita una noche frustrante gracias a un disparo demoledor desde larga distancia

Galatasaray se impuso por 1-0 al Kocaelispor en la quinta jornada de la Süper Lig turca. En el Rams Park se enfrentaban el segundo y el tercero de la competición. Con esta victoria, el campeón récord de Turquía supera al Besiktas, que ya había ganado el viernes por 3-0, y ahora es líder.

Tras cuatro partidos de liga, el Galatasaray suma diez puntos. El club de Estambul empató 2-2 en el duelo inaugural ante el Corum FK. Los tres encuentros consecutivos frente a Buyuksehir (0-4), Göztepe Izmir (3-2) y Basaksehir (2-3) se saldaron con victoria.

El martes, el Gala se midió al Sporting CP en la Liga de Campeones. Ese encuentro se perdió en Portugal por 3-1, por lo que el equipo de Okan Buruk regresó a Turquía con un sabor amargo.

A los doce minutos, Galatasaray parecía haberse adelantado ya en el marcador. Lucas Torreira probó suerte desde fuera del área. Su disparo fue rechazado por Serhat Oztasdelen, que dejó suelto el balón. Rafael Leão estuvo muy atento y picó la pelota al larguero. Los defensas Matej Maglica y Tanguy Zoukrou no lograron despejar, tras lo cual Deniz Gül cabeceó el balón al fondo de la red.

Finalmente, el tanto embarullado fue anulado porque se habría cometido una falta sobre el guardameta Oztasdelen. Para gran frustración del técnico del Gala, Buruk, que vio cómo su equipo tuvo mucha posesión en la primera parte y, pese a las grandes ocasiones, no logró marcar.

En el minuto 70, por fin se rompió el empate. Abdülkerim Bardakci soltó un disparo demoledor desde fuera del área. El central sorprendió a Oztasdelen desde treinta metros, aunque el guardameta no estuvo del todo acertado en la acción del gol: 1-0.

Galatasaray siguió siendo claramente superior, con mucha posesión y un juego dominante. Sin embargo, ni el conjunto local ni los visitantes volvieron a marcar, por lo que Aslanlar sumó su cuarta victoria liguera de la temporada y arrebató el liderato al Besiktas.