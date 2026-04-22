El Galatasaray está furioso tras una supuesta falta sobre Noa Lang y queda eliminado de la copa

El Galatasaray quedó eliminado el miércoles en la Copa de Turquía tras perder 0-2 ante el Gençlerbirliği en cuartos de final.

El conjunto local saltó al campo con un equipo B, dando la titularidad a jugadores como Noa Lang y Mauro Icardi. Este último falló una ocasión clara en la primera parte al disparar alto desde buena posición.

Tras el descanso llegó el 0-1 de Firatcan Üzüm, tras desviar Günay Güvenç un primer disparo al larguero.

El Galatasaray se lanzó a por el empate, pero Ahmed Kutucu falló y el equipo reclamó un penalti por falta sobre Lang que el árbitro no concedió.

El conjunto local lo intentó con un tiro libre de Leroy Sané y un cabezazo de Icardi, pero no era su noche.

En el 83, Adama Traoré aprovechó un grave error de Günay Güvenç y sentenció el 0-2, eliminando al Galatasaray de la copa.