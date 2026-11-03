El Galatasaray arranca con mucha fuerza ante el Stuttgart y vuelve a ganar en la Champions League

Galatasaray volvió a ganar este martes en la fase de grupos de la Champions League. Dos semanas después de imponerse por 2-4 al Lille OSC, venció en casa por 2-0 al VfB Stuttgart. Un arranque arrollador sentó las bases del triunfo del conjunto turco.

Stuttgart avisó pronto con un potente disparo de Jamie Leweling al poste. Galatasaray no se amedrentó y abrió el marcador por medio de Alexey Batrakov, que envió el balón a la escuadra derecha. Poco después llegó el 2-0. Davinson Sánchez asistió a Batrakov, cuyo remate pasó entre las piernas del portero Fabian Bredlow antes de entrar en la portería.

El propio Bredlow evitó a mediados de la primera parte que Batrakov completara su triplete. Chris Führich estuvo cerca de recortar distancias poco antes del descanso, pero Stuttgart no logró marcar antes de irse a los vestuarios en Estambul. Mientras tanto, la afición de Galatasaray estaba muy satisfecha con el 2-0.

Stuttgart no se rindió y buscó el ataque con frecuencia tras el descanso. Galatasaray defendió con valentía, decidido a impedir que el partido volviera a complicarse en casa. Al mismo tiempo, el equipo local buscaba aprovechar los espacios a la espalda de la defensa alemana.

La victoria de Galatasaray estuvo más cerca cuando el portero Ugurcan Cakır respondió con grandes paradas a los disparos de Führich y Deniz Undav. El partido pareció recuperar la emoción cuando Undav remató al larguero desde cerca y Führich envió después el balón a la esquina de la portería. Sin embargo, Undav estaba en fuera de juego en su remate, por lo que el 2-1 quedó anulado.

Ramon Hendriks vio la tarjeta amarilla en los últimos minutos por una dura entrada. El tiempo corría en contra de Stuttgart y Galatasaray confiaba cada vez más en conseguir otra victoria en la Champions League. El equipo de Okan Buruk acabó lográndola.

Galatasaray asciende al decimocuarto puesto en la Champions League. Su aventura europea continuará el 24 de noviembre ante el Aston Villa, ganador de la Europa League, en Estambul.